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ТАСС

Байден сообщил о выделении дополнительных $374 млн на гуманитарную помощь Украине

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: AP Photo/ Andrew Harnik

Cредства пойдут на помощь наиболее пострадавшим в результате конфликта жителям страны, а также перемещенным лицам

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Агентство США по международному развитию (USAID) выделило дополнительно $374 млн на гуманитарную помощь Украине. Об этом президент США Джо Байден сообщил в среду на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

"USAID сегодня выделило более $374 млн в виде срочной гуманитарной помощи для Украины", - сказал он.

Как поясняется в пресс-релизе USAID, средства пойдут на помощь наиболее пострадавшим в результате конфликта жителям Украины, а также перемещенным лицам. В частности, как заявили в ведомстве, "эти средства помогут <...> предоставить срочно необходимую продовольственную и денежную помощь более чем 1,5 млн человек". Финансирование также пойдет на оказание медицинской помощи, доставку питьевой воды, предметов первой необходимости для подготовки к зиме и ремонта жилья.

По оценке USAID, с начала специальной военной операции РФ на Украине власти США выделили на гуманитарную помощь жителям Украины и украинским беженцам свыше $1,9 млрд.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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