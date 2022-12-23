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РИА Новости

Военный эксперт рассказал о развитии компонентов ядерной триады в России

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Флаг России
Флаг России.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Российская ядерная триада является, по сути, гарантией сохранения мира, отметил в эфире радио Sputnik главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев.

Президент Владимир Путин назвал ядерную триаду главной гарантией суверенитета России.

"Будем продолжать поддерживать боеготовность и совершенствовать боеготовность ядерной триады. Это главная гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности, стратегического паритета, в целом баланса сил в мире", – сказал Путин.

В эфире радио Sputnik главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев отметил, что в России развитию всех трех компонентов ядерной триады уделяется максимальное внимание.

"Ядерная триада в России является, по сути, основой безопасности государства и гарантом мира. Что такое ядерная триада? Один из ее компонентов – стратегические межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования, которые располагаются в шахтных пусковых установках, а также в мобильном варианте. Второй компонент триады – это стратегические подводные лодки с баллистическими ракетами межконтинентальной дальности. У нас сейчас два вида таких ракет – это "Синева" и "Булава". Группировка подводных ракетоносцев "Борей" (проект 955) развивается, продолжается их строительство", – сказал Дмитрий Корнев.

Третий компонент – это стратегическая авиация, продолжил военный эксперт.

"Она представлена двумя типами самолетов: турбовинтовой дальний бомбардировщик Ту-95МС и сверхзвуковой дальний бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой стреловидностью крыла Ту-160. Кроме этого идет производство на обновленных технологиях бомбардировщиков Ту-160М2. Ведется разработка новейшего бомбардировщика, который пока известен под шифром ПАК ДА – Перспективный авиационный комплекс дальней авиации, его промышленное название – "изделие 80". ПАК ДА должен совершить первый полет в ближайшее время, это будет самый совершенный самолет, который, скорее всего, будет лучше, чем новейшие американские самолеты. Все эти три направления развиваются одновременно, внимание им уделяется максимальное", – заключил Дмитрий Корнев.
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Страны
Россия
США
Продукция
Булава-30
Ту-160
Ту-95
Персоны
Путин Владимир
Проекты
955 Борей
ПАК ДА
Ядерный щит
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