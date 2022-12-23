Экс-глава французской разведки: США вовлекли Россию в конфликт на Украине

Бывший глава французской разведки Жуйе: конфликт на Украине спровоцирован Америкой

Конфликт на Украине был спровоцирован Америкой, заявил Mondafrique бывший глава французской разведки Ален Жуйе. Штаты сделали все, чтобы вовлечь Россию в боевые действия. Теперь, когда борьба зашла в тупик, Европа должна перестать предаваться иллюзиям о слабости русских и найти мирное решение, считает он.

Mondafrique: Вы были в верхах французской разведки. Наши службы были в курсе обстановки на Украине? Могла ли Франция сделать больше, чтобы преодолеть кризис, предшествовавший конфликту?

Ален Жуйе: На самом деле, все европейские службы разведки — я говорю о континенте, не о Великобритании — знали, что на Украине очень напряженная ситуация, что есть риск конфликта. Но в то же время разум твердил, что немыслимо развязывать его в настоящий момент. И вопреки тому, чему хотят верить люди, государственные власти все-таки разумны.

Именно поэтому французская служба разведки, как и остальные, говорила: "Там сильные волнения, но, внимание, реального риска [конфликта] сегодня нет". Нам утверждали: "Да, но американцы сказали, что есть!" Естественно, они так говорят. На то есть две причины: во-первых, именно они все это спровоцировали, это даже не обсуждается. С 2014 года они делали все, чтобы вовлечь Россию в боевые действия. <...>

Во-вторых, все западные разведки помнят, что американцы регулярно лгут. Вспомните про Ирак: нас пытались заставить поверить в то, что у Саддама Хусейна была ядерная бомба. Вспомните, что происходило в Сирии, в Афганистане. Каждый раз американцы нами манипулировали. Поэтому сейчас европейские службы осторожны, они не доверяют США.

Могла ли французская разведка подготовиться к происходящему заранее или предвидеть это? События вокруг Украины можно разделить на три этапа, и первый из них начался в 2014-2015 годах. Французы и немцы хорошо понимали ситуацию, когда начались беспорядки и демонстрации на Майдане. Они понимали, что под давлением американцев на Украине возникнут большие проблемы между пророссийски настроенными украинцами и украинцами прозападными. Отсюда и Минские соглашения, которые по сути стали результатом отчетов служб разведки: будьте осторожны, это может стать конфликтом высокой интенсивности. Мы должны были среагировать. Потому и появились Минск-1 и Минск-2.

Тут французы пришли к успеху. Что произошло дальше? Мы не смогли добиться выполнения первого и второго Минского соглашения, потому что американцы совместно с НАТО оказали давление на украинцев, которые захватили власть в Киеве. С этого момента мы потеряли опору, и наши спецслужбы могли только наблюдать за тем, что происходит, со стороны, но не вмешиваться.

— Российская армия ушла на восток и юг Украины, идет борьба за стратегические позиции. Москва исключает возможность перемирия к Новому году, и русские наносят удары по критически важным объектам инфраструктуры Украины. Как вы оцениваете соотношение сил?

— Соотношение сил? С одной стороны украинцы, которые пострадали в начале конфликта. Их спасли техника и консультанты НАТО — теперь все знают, что на Украину приезжают советники альянса. С другой стороны — русские. <...> Что случится в ближайшее время? 300 тысяч мобилизованных русских прибудут в зону вооруженных действий. Это значит, что к концу зимы там сложится военный паритет.

Потому генерал-майор Миллер, начальник штаба армии США, недавно сказал, что наступило время для начала переговоров. Мы оказались в ситуации, сравнимой со стратегическим тупиком, потому что силы обеих сторон примерно равны, и никто не может получить преимущество.

— Вы хорошо знаете структуру власти в России. Владимир Путин, ни разу не проигравший ни одной войны, кажется менее уверенным в себе. <...> Он тоже зашел в тупик?

— Мы зашли в стратегический тупик. Российские вооруженные силы стали эквивалентны украинским. Мы находимся в стратегической позиции, которая позволяет переговоры на местном уровне. С географической точки зрения логика требует переговоров. Кто-то говорит: "Нет, надо продолжать! Да нет же, успеха не будет ни у одной стороны, ни у другой". А кто-то считает, что у российской армии закончилось вооружение. Это ложь! Не закончилось, его находят, оно есть в России <...>.

Нужно перестать фантазировать. Европейцы часто принимают свои желания за реальность. Они забывают одну вещь: эти люди, будь то русские или украинцы, великолепно умеют воевать, потому что они очень храбрые... они настоящие воины. <...> Нужно перестать фантазировать и считать, что соперник "болен, сошел с ума, глуп, у него закончились припасы, а вот наши самые мощные". Это неправда. К несчастью, сейчас идет очень жесткий конфликт, в котором страдают обе стороны. Очевидно, что в нем не может быть победителя, истинного победителя. А потому нужно найти решение.

— Спецоперация России на Украине вновь погрузила планету в мучения, связанные с противостоянием Запада и Востока. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил о риске начала в Европе полномасштабной войны между альянсом и Россией. Существует ли реальная опасность эскалации? Может ли дойти до ядерной войны?

— Это просто россказни журналистов. По очень простым причинам ответом на ваш вопрос будет решительное "нет". Во-первых, Йенс Столтенберг — генсек НАТО. Нужно учитывать, что НАТО находится в самом "сердце" всех маневров, поскольку именно она ведет борьбу, она связана с Украиной и через нее борется с Россией. Без нее Украина была бы мертва! Поэтому Столтенберг не может просто сказать вам: "Нам нужно меньше ресурсов".

Он защищает свою "часовню", и у него это отлично выходит. Что он говорит? Существует риск начала полномасштабной войны в Европе! Полномасштабной войны не будет никогда, потому что ни европейцы, ни немцы, ни французы, ни какая-либо другая страна в Европе не хотят воевать с Россией. Весь мир говорит, что нужно прийти к решению, президент Макрон — громче всех. Нет, никто не хочет тотальной войны. Мы ведем войну через посредника.

— Франция, вышедшая из объединенного командования НАТО, вернулась туда 13 лет назад. Сковывают ли ее обязательства до такой степени, что она может утратить собственную свободу суждений и действий?

— Вспомним, какой подход был у Франции в период, когда она еще была связана с НАТО, но уже не состояла там, — то есть после решения генерала Шарля де Голля и до президента Саркози. Мы участвовали в совместных учениях с НАТО, но альянс нас не подчинял, мы были свободны.

Бесспорно, сейчас мы столкнулись с последствиями своего решения вернуться в НАТО. Не будь мы сегодня в составе альянса, да, несомненно, мы бы помогали Украине — есть причины помогать этой стране, — но мы могли бы стать для России посредниками вместо турок. Сейчас мы этого сделать не можем, потому что мы связаны союзом с НАТО. Не можем!

Мы потеряли нашу независимость. То, что сегодня мы страдаем от вынужденного равнения на американскую политику, это правда. Сомнений нет. Это из-за того, что мы вернулись в НАТО. Нам надо было оставить все как было, как хотел генерал де Голль, Помпиду, все до Ширака...

— Можно ли утверждать, что некоторые западные страны, в частности, англо-саксонские, могли быть ответственны за развязывание этого конфликта и даже заинтересованы в нем?

— Следует вернуться к Бжезинскому, в 1990-е годы, когда он сделал из Украины острие копья Запада, направленного против России. Начиная с того момента американцы всегда считали, что им надо прибрать Украину к рукам, и в 2002 году Путин сказал им в лицо: "Не трогайте Украину!"

Все началось даже раньше. США слишком много вложили в Украину еще до 2014 года, они намеревались свергнуть правящий режим и заменить его прозападным. Они это признали. Виктория Нуланд заявила об этом Конгрессу.

Мы забываем, что предыдущий президент Обама называл своего тогда вице-президента Байдена "мистером Украиной". Весь мир знал, что Байден очень вовлечен в дела на Украине. Когда он оказался у власти, он продолжил свою деятельность.

Но это неважно. Важна американская поддержка, вызванная стратегической причиной. Нельзя забывать, что со времен Бжезинского и неоконсерваторов Украина превратилась в острие западного копья, направленного против России.