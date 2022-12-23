Токио обзаведется "Томагавками": зачем Япония пересмотрела свою военную доктрину

Василий Головнин — о том, какие изменения претерпела японская политика в сфере вооружений и как к этому относятся в стране

Правительство Японии словно решает сейчас непростую задачу — как не произносить вслух чрезмерно агрессивный термин "превентивный удар по потенциальному противнику" и в то же время дать понять Пекину и Пхеньяну, что Токио готов без колебаний применить свои вооруженные силы, если всерьез заподозрит соседей в скором нападении. Японскому министру обороны Ясукадзу Хамаде очевидно пришлось в связи с этим даже слегка помучиться на одной из недавних пресс-конференций, где на него насели с вопросами журналисты. В конце концов глава военного ведомства фактически признал, что Токио может применить право на "ответный удар" еще на этапе, когда на него не совершено реальное нападение.

Оппозиция поддерживает перевооружение

"Если другое государство приступит к вооруженной агрессии против нашей страны, — сказал министр, — мы можем применить право на самооборону, не дожидаясь нанесения нам реального ущерба". По мнению ведущей силы японской оппозиции, Конституционно-демократической партии, такие заявления очень похожи на допущение превентивных военных ударов. Оппоненты правительства отвергают подобный подход, поскольку опасаются, что он чреват вооруженным конфликтом или даже большой войной в регионе. В то же время даже оппозиция в Японии (за исключением коммунистов) поддерживает недавнее решение властей о кардинальном перевооружении страны, которое означает фактический отказ от прежней политики в сфере обеспечения национальной безопасности.

Весь период после Второй мировой войны Токио заявлял, что придерживается курса на минимальную пассивную оборону. В рамках такой политики он отказывался от средств нападения — ракет большой дальности, стратегических бомбардировщиков, ударных авианосцев. Право на удары по противнику Япония оставляла за своим военным союзником — Соединенными Штатами, которые разместили на ее территории сеть разнообразных военных объектов, дивизию морской пехоты и главную базу 7-го Тихоокеанского флота США.

Правда, стоит признать, что такой подход стал размываться еще раньше — Токио, например, уже модернизирует два своих самых крупных боевых корабля, превращая их в легкие авианосцы. Японские ВМС давно стали одними из самых мощных в мире, они имеют, например, восемь боевых кораблей, оснащенных последними системами слежения и наведения Aegis — больше, чем любой другой союзник США.

Инструмент сдерживания?

Однако Токио прагматично оставлял за Вашингтоном право тратить огромные средства на военные цели, а сам слегка на этом экономил — на вооруженные силы сейчас выделяется в районе 1% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Это немалая сумма, но она на порядок меньше, например, оборонных расходов соседнего Китая, который Токио считает источником потенциальной военной угрозы.

Теперь в политике Японии произошел резкий поворот: 16 декабря ее правительство утвердило три базисных документа в сфере национальной безопасности, пересматривающих прежнюю военную доктрину. Токио открыто провозгласил курс на создание наступательного потенциала, позволяющего наносить удары по территории Китая и КНДР. Японское правительство называет это инструментом сдерживания, поскольку пришло к выводу, что его меры по укреплению, например, только противоракетной обороны не поспевают за успехами соседей в создании все более совершенных вооружений.

Токио, в частности, сильно сомневается в своей способности перехватить новейшие ракеты, которые активно испытывал в нынешнем году Пхеньян. Сильное впечатление произвели также достижения Китая в деле разработки новых баллистических систем и гиперзвукового оружия. К тому же любая современная ПРО не в состоянии гарантировать 100-процентную защиту — особенно от массированного удара с использованием большого количества ракет.

Ракеты, боевые дроны и самолет нового поколения

Для создания угрозы соседям Токио намерен в первую очередь максимально быстро закупить в США крылатые ракеты "Томагавк". Детали сделки сейчас, судя по всему, обсуждаются. Однако как сообщали СМИ, предполагается получить до 300 таких ракет дальностью в зависимости от модификации до 2,5 тыс. км. Ими планируют в первую очередь оснастить надводные боевые корабли и затем — подводные лодки для получения потенциала скрытого удара. "Томагавки" предполагается разместить примерно в 2026 году.

Одновременно Япония будет модернизировать собственные баллистические ракеты, повысив их дальность до отметки более тысячи километров. В 2030-х годах Токио намерен оснастить войска и собственными гиперзвуковыми вооружениями.

Планы действительно масштабны: они предполагают также создание армады боевых и разведывательных дронов, запуск в сотрудничестве с США целого созвездия малых разведывательных спутников слежения и наведения на гиперзвуковые ракеты противника. В 2035 году в ВВС Японии должен поступить боевой самолет нового поколения, который создается совместно с военно-промышленными компаниями Великобритании и Италии. Сейчас же закупаются в США многоцелевые истребители F-35 пятого поколения — их получат более 100 штук.

Население не хочет платить

Опросы общественного мнения показывали, что планы наращивания военного потенциала первоначально поддерживали более 60% японских избирателей. Но настроения стали меняться, когда выяснились финансовые детали правительственных планов. Дело в том, что мощная программа перевооружения требует огромных денег — к 2027 году оборонные расходы Японии должны подскочить вдвое, превысив 2% ВВП.

Основной массив этих средств Токио намерен выкроить за счет перераспределения и более эффективного использования статей бюджета. Однако остающееся предполагается финансировать за счет повышения налогов — в первую очередь с корпораций. Вдобавок помимо увеличения акциза с сигарет слегка планируется поднять и подоходный налог. И именно такую перспективу отвергает большинство населения страны, которое теперь попутно пересматривает и общее отношение к военной программе правительства.

Проведенный 17–18 декабря газетой "Асахи" опрос общественного мнения показал, что за повышение военных расходов теперь высказывается 46% респондентов, против — 48%. Так, мнения по этому пункту уже разделились пополам. При этом увеличение налогов во имя укрепления вооруженных сил отвергает 66% участников исследования. Попутно падает и уровень поддержки нынешнего правительства — он скатился сейчас до достаточно опасной черты 31%.

Такие настроения, конечно, Токио будет учитывать, тем более что за это выступила часть элиты правящей партии, встревоженная перспективой разругаться с избирателями. Корректировки плана финансирования возможны, и о конкретных сроках повышения налогов пока не объявлено. Однако, повторюсь, и правительство, и основная часть оппозиции поддерживают программу перевооружения. Так что, на мой взгляд, "Томагавки" на японских военных кораблях, вне всяких сомнений, появятся уже в ближайшие годы.