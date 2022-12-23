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ТАСС

ВМФ продолжит проводить совместные с другими странами учения в 2023 году

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Николай Евменов.
Николай Евменов.
Источник изображения: Александр Гальперин/ РИА Новости

Главком ВМФ адмирал Николай Евменов отметил, что на всех флотах проводится напряженная боевая учеба, это связано с тем, что на вооружение принимаются как новые корабли, так и новые комплексы ударно...

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Военно-морской флот (ВМФ) России в 2023 будет проводить совместные учения с другими странами, заявил журналистам в среду главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

"В следующем году предполагаем продолжить практику проведения совместных учений с рядом стран. В этом году уже мы провели порядка трех учений", - сказал Евменов.

По его словам, на всех флотах проводится напряженная боевая учеба, это связано с тем, что на вооружение принимаются как новые корабли, так и новые комплексы ударного оружия. 

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Страны
Россия
Проекты
Военные учения
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