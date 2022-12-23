Задача на продвижение: как СВО на Украине меняет армию России

Сегодняшний уровень развития РФ не требует от властей милитаризации страны

Власти не будут заниматься милитаризацией России и ее экономики — уровень развития страны на сегодняшний день этого просто не требует. Об этом 21 декабря заявил президент Владимир Путин, выступая на итоговом заседании коллегии Минобороны РФ. Глава государства подчеркнул, что и сейчас считает народ Украины братским, а события, происходящие в соседней стране, — трагическими. Продолжающаяся специальная военная операция стала результатом политики третьих стран, уверен он. По словам Владимира Путина, Россия продолжит совершенствовать свои вооруженные силы, при этом модернизация будет проходить «спокойно, ритмично, без всякой суеты». На этом же заседании министр обороны Сергей Шойгу высказал ряд предложений по укреплению безопасности границ. Среди них — увеличение численности ВС до 1,5 млн человек, повышение призывного возраста до 21 года, а также создание Московского и Ленинградского военных округов. Эксперты отмечают, что подобные меры разрабатывались с учетом реалий СВО и вызваны приближением НАТО к нашим границам.

«Ритмично, без всякой суеты»

Россия продолжит совершенствовать свои вооруженные силы, но при этом не допустит милитаризации всего государства, заявил Владимир Путин во время итогового расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

— Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики. Прежде всего потому, что достигнутый уровень развития на сегодняшний день, структура экономики и так далее не требуют этого, нам это просто не нужно, делать что-то излишнее в ущерб стране, в ущерб нашим людям и экономике социальной сферы, — сказал он.

Президент добавил, что страна будет совершенствовать не только ВС, но и всю «военную составляющую государства».

Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ в Национальном центре управления обороной Источник изображения: Фото: Официальный сайт президента РФ

— Мы будем делать это спокойно, ритмично, без всякой суеты, последовательно. Будем решать задачи в сфере укрепления обороноспособности в целом и задачи, которые стоят в ходе специальной военной операции, — сказал он.

В то же время Владимир Путин отметил, что боевые действия в ходе СВО обозначили и вопросы, которые должны быть оперативно проработаны. По словам президента, надо улучшать связь, автоматизированные системы управления войсками и оружием, тактику контрбатарейной борьбы, целеуказание и так далее.

— Важно повысить боевые возможности Воздушно-космических сил, в том чисел истребителей и бомбардировщиков при их работе в зоне действия современных систем ПВО, — подчеркнул глава государства.

Еще одна актуальная задача — совершенствование беспилотных летательных аппаратов, включая стратегические и разведывательно-ударные, а также способов их применения. По словам президента, арсенал таких средств должен быть во всех отделениях, взводах, ротах, батальонах.

Трагические события, происходящие сегодня на Украине, стали итогом действий государств, и до, и после распада СССР считавших Россию слишком большой страной, которую нужно раздробить, отметил Владимир Путин.

— Мы всегда, и вы знаете мою позицию, считали украинский народ братским народом, я и сейчас так думаю. То, что происходит, — это, конечно, трагедия, наша общая трагедия. Но она не является результатом нашей политики, а наоборот, является результатом политики других стран, третьих стран, которые всегда к этому стремились, к дезинтеграции Русского мира, — подчеркнул президент России. — В известной степени они добились успеха и вытолкнули нас на такую черту, на которой мы оказались.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko Источник изображения: iz.ru

Главнокомандующий напомнил: до февраля 2022 года Москва неоднократно делала шаги к сближению и партнерству с Киевом.

— Мы предпринимали на протяжении десятилетий попытки выстроить отношения (с Украиной) в новых геополитических условиях, всё делали для того, чтобы в новых условиях выстроить не просто добрососедские, а братские отношения: и кредиты давали, и чуть ли не бесплатные энергоресурсы поставляли — годами, — перечислил Владимир Путин. — Нет, ничего не работало, просто ничего.

Плюс два округа

Сегодня на Украине российским военнослужащим противодействуют объединенные силы Запада, отметил в начале своего выступления Сергей Шойгу. США и их союзники накачивают киевский режим вооружениями, обучают военнослужащих, предоставляют развединформацию, направляют советников и наемников, ведут информационную и санкционную войну, подчеркнул он.

— Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации необходимо довести численность вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту — до 695 тыс. человек, — сказал министр.

По мнению Сергея Шойгу, есть необходимость и в создании Московского и Ленинградского военных округов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу Источник изображения: Фото: Официальный сайт президента РФ

— Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России, — объяснил министр.

Кроме того, он предложил сформировать новые дивизии, включая две десантные, а также переформатировать мотострелковые бригады в дивизии. Для каждой общевойсковой (танковой) армии предполагается создать смешанную авиационную дивизию и бригаду армейской авиации. Появятся и новые авиаполки.

Для создания артиллерийского резерва сформируют пять артдивизий военных округов, а также артбригады большой мощности.

По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, эти предложения не стали неожиданностью. Такие идеи появились в военном ведомстве задолго до СВО и стали ответом на возрастающий уровень конфронтации с НАТО.

— Еще в 2014 году стало понятно, что Западный военный округ имеет слишком большую зону ответственности. Поэтому из его состава сначала выделили Северный флот, а уже в 2016–2017 годах появились первые планы о разделении ЗВО на Ленинградский и Московский военные округа, — отметил Дмитрий Болтенков. — В нескольких ведомственных изданиях тогда появились первые публикации о необходимости сформировать в каждом военном округе по артиллерийской дивизии. А с 2017 года неоднократно звучали планы о возможном увеличении численности ВДВ.

К примеру, бывший главком воздушно-десантных войск генерал Андрей Сердюков говорил о планах по формированию 104-й десантной дивизии. Новое соединение должно появиться как раз в 2023 году. Уже несколько лет существовали планы по развертыванию бригад морской пехоты в дивизии.

По словам военного историка, идея о формировании в каждой общевойсковой армии по авиационной дивизии и бригаде армейской авиации появилась еще в конце 1980-х годов в СССР.

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— Такое решение появилось в результате анализа опыта войны в Афганистане. По тем планам, бригады армейской авиации имели очень интересный штат. Помимо вертолетов, там были еще штурмовики и транспортные самолеты с укороченным взлетом, — отметил Дмитрий Болтенков. — Но реализовать планы не удалось из-за развала Советского Союза.

Эксперт уверен, что сейчас такой план получится реализовать.

— Наша авиационная промышленность выпускает достаточно авиационной техники для комплектования этих авиационных частей и соединений. А опыт СВО позволит командирам правильно и эффективно использовать этот инструмент на поле боя, — резюмировал Болтенков.

До 21 года

Сергей Шойгу также предложил при комплектовании вооруженных сил поэтапно увеличивать возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный повысить до 30 лет. А в качестве дополнения — обеспечить возможность по желанию поступать на военную службу по контракту с первого дня службы.

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— Сейчас большой процент военнослужащих по контракту в ВС РФ составляют так называемые альтернативщики — военнослужащие, которые предпочли вместо одного года срочной службы заключить контракт на два года, — напомнил военный эксперт Владислав Шурыгин. — Более того, именно благодаря «альтернативщикам» удалось серьезно увеличить долю военнослужащих по контракту в российской армии. Поэтому новые предложения Сергея Шойгу вполне ясны. При увеличении возраста призыва с 18 до 21 года, а предельного — до 30 лет военное ведомство рассчитывает максимально увеличить именно долю «альтернативщиков». Более того, сам Сергей Шойгу в выступлении о таких планах и говорил.

В идеале военное ведомство хочет получить такую ситуацию, когда в военкоматах с бойцами сразу будут заключать контракты на два года. Таким образом, не придется увеличивать срок военной службы по призыву, уверен Шурыгин.

Алексей Рамм

Богдан Степовой