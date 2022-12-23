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Военное обозрение

Албания стала очередной страной, закупившей турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2

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Источник изображения: topwar.ru

Еще одна европейская страна вооружилась турецкими беспилотниками. О подписании контракта на поставку турецких ударных БПЛА сообщил премьер-министр Албании.

Албания стала очередной страной, закупившей турецкие беспилотники Bayraktar TB2. Всего Тирана получит три беспилотника, подвижную станцию управления и ретрансляционную станцию. Вообще турки поставляют данные БПЛА авиационными комплексами, в состав которых входят шесть БПЛА и по три станции управления и ретрансляции. Видимо у албанцев хватило только на половину комплекса. Информация о сроках поставки беспилотников в сообщении отсутствует.

Албания приобрела три беспилотника Bayraktar турецкого производства, которые будут готовы к действию, если национальная безопасность страны будет под угрозой

- заявил албанский премьер Эди Рама.

Подписание соглашения произошло в столице Албании Тиране, куда прибыли представители турецкой компании. Контракт также предусматривает обучение операторов БПЛА, всего подготовку пройдут 30 человек из числа военных и полицейских.

Беспилотники поступят на вооружение албанской армии, но фактически будут использоваться полицией. Как заявляется, к военным они вернутся только в случае начала боевых действий. Пока планируется использовать дроны Bayraktar TB2 в разведывательной конфигурации для мониторинга территории страны, различных полицейских операций и т.д. Однако их будет легко превратить в боевые, боеприпасы закупаются вместе с беспилотниками.

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Страны
Албания
Проекты
БПЛА
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