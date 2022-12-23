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Известия.ru

Шойгу сообщил о начале работ по развертыванию МБР «Сармат»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил о начале работ по развертыванию новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат». Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии военного ведомства в среду, 21 декабря.

«Успешные пуски новой ракеты тяжелого класса ракетного комплекса «Сармат» в ходе государственных испытаний позволили приступить к работе по его развертыванию», — отметил министр обороны.

О постановке «Сарматов» в ближайшее время на боевое дежурство сказал на заседании и президент РФ Владимир Путин.


Ранее, 24 ноября, редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев в беседе с «Известиями» сказал, что первые образцы ракеты «Сармат» должны встать на боевое дежурстве до конца этого года. По его словам, их получит ракетный полк в Ужуре в Красноярском крае. Там «Сарматами» постепенно будут заменять другие тяжелые жидкостные ракеты — «Воеводы». Как отметил Корнев, этот процесс продлится несколько лет.

Днем ранее гендиректор Государственного ракетного центра имени Макеева Владимир Дегтярь сообщил, что в России запустили серийное производство РС-28 «Сармат». По словам Дегтяря, этот РК поможет основательно укрепить оборонный потенциал России.

До этого, 18 ноября, командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев рассказал об успешном завершении летных испытаний РК «Сармат».

РК «Сармат» был запущен впервые 20 апреля с космодрома Плесецк в Архангельской области. Тогда Путин отметил, что аналогов «Сармата» не существует.

«Сармат» — стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Благодаря своим характеристикам он способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны и считается вооружением с наибольшей в мире дальностью поражения целей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Сармат МБР
Компании
ГРЦ им. Макеева
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Плесецк
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