Конгрессмен заявил о намерении настаивать на отчетности за переданные Украине средства

Лидер республиканской фракции в Палате представителей Конгресса Кевин Маккарти перед речью украинского президента, в отличие от других лидеров партийных фракций, не сопровождал Владимира Зеленского до трибуны.

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Лидер республиканской фракции в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что речь президента Украины Владимира Зеленского перед американскими законодателями в среду никак не повлияла на его позицию о недопустимости выделения Вашингтоном неограниченной и не имеющей твердого обоснования финансовой помощи киевским властям.

"Моя позиция не изменилась. Я поддерживаю Украину, но никогда не поддерживаю политику "незаполненного чека" (то есть такого, в который можно вписать любую сумму - прим. ТАСС). Мы хотим убедиться, что несется ответственность за все средства, что мы потратили", - приводит его слова телеканал CNN.

В свою очередь газета The Hill указала на то, что перед речью украинского президента Маккарти, в отличие от других лидеров партийных фракций Конгресса США, не сопровождал Зеленского до трибуны.

Зеленский находится в Вашингтоне по приглашению президента США Джо Байдена. Этот визит в США стал вторым с тех пор, как он занял президентский пост, и первым с начала специальной военной операции России на Украине. Как ожидается, он покинет американскую столицу в ближайшие часы после выступления перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США.

В среду власти США сообщили, что выделят Украине новый пакет военной помощи в объеме $1,85 млрд, в который впервые войдут в том числе комплексы Patriot. 1 млрд будет выделен по линии Госдепартамента, 850 млн - по линии Пентагона. Москва уже неоднократно предостерегала Вашингтон от передачи подобных вооружений Украине. Как заявил, в частности, 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Patriot станут законной целью Вооруженных сил России в случае их поставки Киеву.