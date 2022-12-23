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ТАСС

Зеленский сообщил, что обсудил с Байденом свои предложения по урегулированию конфликта

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Andrew Harnik

Он подчеркнул, что Украине нужен мир

КИЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он обсудил в среду с президентом США Джо Байденом на встрече в Белом доме предложения Киева по урегулированию украинского конфликта и что американский лидер поддержал его идею о проведении саммита для обсуждения этих предложений.

"Восстановление международного правового порядка - наша совместная задача. Нам нужен мир, да", - сказал Зеленский, выступая после встречи с американским лидером перед членами обеих палат Конгресса США. "Украина уже высказала предложения, которые я только что обсудил с президентом Байденом. Наша "формула мира", 10 пунктов, которые должны быть воплощены для нашей совместной безопасности, гарантированной на десятилетия вперед", - утверждал он.

"И саммит, который может быть проведен. Я счастлив, что президент Байден поддержал нашу мирную инициативу сегодня. Каждый из вас, леди и джентльмены, может помочь воплощению этой инициативы, чтобы гарантировать, что американское лидерство остается твердым, двухпалатным и двухпартийным", - добавил президент Украины, который произнес всю свою речь на английском языке.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в среду накануне встречи Байдена и Зеленского, что они планируют обсудить инициативу украинского лидера о достижении справедливого мира ради завершения конфликта на Украине. Как сообщалось на сайте украинского президента, ранее Зеленский в беседе с президентом США выступил с инициативой созыва глобального саммита мира. В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не слышали про инициативу президента Украины провести глобальный саммит мира.

Выступая в середине ноября по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, Зеленский заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Украинский лидер добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов. 

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