"Нужно только это". Что изменится в российской армии

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Давид Нармания. В Москве на расширенном заседании коллегии Министерства обороны подвели итоги уходящего года, обсудили предложения по усилению армии. О том, какие приняли решения, — в материале РИА Новости.

Масштабные меры

Такие заседания с участием президента проводят ежегодно. По протоколу вслед за первым лицом выступает министр обороны.

Сергей Шойгу заявил: "Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации необходимо довести численность вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту — до 695 тысяч человек".

Призывник на сборном пункте военного комиссариата Москвы перед отправкой в войска Источник изображения: © РИА Новости / Александр Мельников

Кроме того, он призвал поэтапно повысить призывной возраст: начальный — с 18 до 21 года, предельный — с 27 до 30 лет. И отметил, что нужно срочникам обеспечить возможность заключать контракт с первого дня службы.

Глава оборонного ведомства подчеркнул: необходимо завершить цифровизацию военкоматов.

А вот предложение увеличить срок службы, озвученное осенью сенатором Владимиром Джабаровым и активно обсуждавшееся в СМИ и соцсетях, на коллегии не упомянули.

Отметим, что каждые полгода в Вооруженные силы России призывают около 120 тысяч человек.

Боец противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом во время боевого слаживания подразделения на Херсонском направлении Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Ответ НАТО

Министр считает, что нужно сформировать два межвидовых стратегических территориальных объединения: Московский и Ленинградский военные округа. Это связано с намерением Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.

Также надо усовершенствовать структуру отдельных подразделений:

— каждая общевойсковая армия должна располагать смешанной авиационной дивизией и бригадой армейской авиации с 80-100 боевыми вертолетами;

— требуется дополнительно создать три управления авиационных дивизий, восемь бомбардировочных авиационных полков, один истребительный авиационный полк, шесть бригад армейской авиации;

— в береговых войсках Военно-морского флота на базе имеющихся бригад сформировать пять дивизий морской пехоты;

— на стратегических направлениях — пять артиллерийских дивизий военных округов, а также артиллерийские бригады большой мощности;

— создать три мотострелковые дивизии, в том числе в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейский корпус в Карелии;

— добавить две десантно-штурмовые дивизии ВДВ.

Улучшат и тыловое обеспечение. В следующем году появятся три ремонтных завода, усилятся соответствующие подразделения в войсковом звене. Цель — исправить ошибки. По словам министра, в 2008-2012-м войсковой ремонт практически уничтожили из-за перехода на аутсорсинг.

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Новые вооружения

На коллегии отчитались о вооружениях, заступивших на службу. Одна из главных новинок — атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" с баллистическими ракетами "Булава", атомный ракетоносец четвертого поколения.

После успешных испытаний приступили к развертыванию тяжелых ракет комплекса "Сармат". Также ядерная триада пополнилась бомбардировщиком Ту-160М.

Стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М на аэродроме Казанского авиационного завода Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Госкорпорации Ростех

Наряду с оснащением полков РВСН "Авангардами" это позволило довести долю современных образцов вооружения в стратегических ядерных силах до 91 процента.

В целом же за минувший год, уточнил Шойгу, боевые возможности армии выросли на 13 процентов.

А в январе на службу заступит фрегат "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования "Циркон". Обновление вооруженных сил продолжится.