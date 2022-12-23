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РИА Новости

"Нужно только это". Что изменится в российской армии

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Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Давид Нармания. В Москве на расширенном заседании коллегии Министерства обороны подвели итоги уходящего года, обсудили предложения по усилению армии. О том, какие приняли решения, — в материале РИА Новости.

Масштабные меры

Такие заседания с участием президента проводят ежегодно. По протоколу вслед за первым лицом выступает министр обороны.

Сергей Шойгу заявил: "Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации необходимо довести численность вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту — до 695 тысяч человек".

Призывник на сборном пункте военного комиссариата Москвы перед отправкой в войска

Источник изображения: © РИА Новости / Александр Мельников

Кроме того, он призвал поэтапно повысить призывной возраст: начальный — с 18 до 21 года, предельный — с 27 до 30 лет. И отметил, что нужно срочникам обеспечить возможность заключать контракт с первого дня службы.

Глава оборонного ведомства подчеркнул: необходимо завершить цифровизацию военкоматов.

А вот предложение увеличить срок службы, озвученное осенью сенатором Владимиром Джабаровым и активно обсуждавшееся в СМИ и соцсетях, на коллегии не упомянули.

Отметим, что каждые полгода в Вооруженные силы России призывают около 120 тысяч человек.

Боец противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом во время боевого слаживания подразделения на Херсонском направлении

Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Ответ НАТО

Министр считает, что нужно сформировать два межвидовых стратегических территориальных объединения: Московский и Ленинградский военные округа. Это связано с намерением Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.

Также надо усовершенствовать структуру отдельных подразделений:

  • — каждая общевойсковая армия должна располагать смешанной авиационной дивизией и бригадой армейской авиации с 80-100 боевыми вертолетами;
  • — требуется дополнительно создать три управления авиационных дивизий, восемь бомбардировочных авиационных полков, один истребительный авиационный полк, шесть бригад армейской авиации;
  • — в береговых войсках Военно-морского флота на базе имеющихся бригад сформировать пять дивизий морской пехоты;
  • — на стратегических направлениях — пять артиллерийских дивизий военных округов, а также артиллерийские бригады большой мощности;
  • — создать три мотострелковые дивизии, в том числе в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейский корпус в Карелии;
  • — добавить две десантно-штурмовые дивизии ВДВ.

Улучшат и тыловое обеспечение. В следующем году появятся три ремонтных завода, усилятся соответствующие подразделения в войсковом звене. Цель — исправить ошибки. По словам министра, в 2008-2012-м войсковой ремонт практически уничтожили из-за перехода на аутсорсинг.

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк

Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Новые вооружения

На коллегии отчитались о вооружениях, заступивших на службу. Одна из главных новинок — атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" с баллистическими ракетами "Булава", атомный ракетоносец четвертого поколения.

После успешных испытаний приступили к развертыванию тяжелых ракет комплекса "Сармат". Также ядерная триада пополнилась бомбардировщиком Ту-160М.

Стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М на аэродроме Казанского авиационного завода

Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Госкорпорации Ростех

Наряду с оснащением полков РВСН "Авангардами" это позволило довести долю современных образцов вооружения в стратегических ядерных силах до 91 процента.

В целом же за минувший год, уточнил Шойгу, боевые возможности армии выросли на 13 процентов.

А в январе на службу заступит фрегат "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования "Циркон". Обновление вооруженных сил продолжится.

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Булава-30
Ту-160
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КАПО Горбунова
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Шойгу Сергей
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5 комментариев
№1
23.12.2022 13:58
Цитата, q
что нужно срочникам обеспечить возможность заключать контракт с первого дня службы.

Это глупо и преступно подписывать контракт с необученными и не подготовленными срочниками.

Для выполнения "плана" командование частей будет "прессовать" желторотых призывников на подписание контракта, после чего тех можно отправлять на передовую в любую горячую точку.
Минимум через шесть месяцев после призыва и сдачи экзаменов по военно-учетной специальности,  норм по физподготовке, владению оружием, умение оказывать медпомощь, прошедшего медкомиссию призывника можно принимать на контрактную службу.
Иначе это будет не контрактная профессиональная армия, а  необученное бесправное "пушечное мясо".
0
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№2
23.12.2022 15:21
Цитата, q
Это глупо и преступно подписывать контракт с необученными и не подготовленными срочниками.
Думаю здесь будут нюансы.
Это позволит с первых дней службы обеспечивать себя, семью, иждевенцев....
Не кто не будет не кого кидать в пекло пока не обучат человека всем примудрастям это просто нецелесообразно для государства. Какой смысл в том что бы он погиб в первый же день? Что бы потом деньги родным выплатить?
Пока не появится оф. Инф думаю не стоит пороть горячку.
0
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№3
23.12.2022 15:38
Цитата, BTR сообщ. №2
Какой смысл в том что бы он погиб в первый же день? Что бы потом деньги родным выплатить?
Государству смысла нет, а вот исполнителям, с которых будут спрашивать запланированное количество контрактов, пофиг, главное отчитаться. Помню, как у дочки парень на срочке в 21 году был, говорил ей, что практически силой заставляли на контракт остаться, каждый день мозги промывали, дескать, придёте на гражданку, ни работы ни денег, а тут всё огонь! Почти половина из его роты остались, он в конце ноября дембельнулся. Сейчас смотрю на него- детский сад, не могу его там представить... Сам в первую чеченскую чудом не влип, сорок человек с нашей части в январе 95го уехали. Две недели постреляли и туда, в пекло...
+1
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№4
23.12.2022 19:04
Цитата, q
А вот предложение увеличить срок службы [по призыву], озвученное осенью сенатором Владимиром Джабаровым и активно обсуждавшееся в СМИ и соцсетях, на коллегии не упомянули.
И, думается, правильно. По моему скромному, но глубокому убеждению, срочная служба в современном виде это бессмысленный атавизм и насилие над личностью.
Обязательная всеобъемлющая (без исключений, кроме как по здоровью), включая студентов, музыкантов, спортсменов и т.п., срочная служба по призыву обязательно должна остаться, но совсем не для увеличения численности боевого состава, не больше чем на 6 месяцев и только в качестве профессиональной ориентации и психологического отбора потенциальных кандидатов для службы по контракту, помимо конечно мужской инициации, что является важнейшей и совершенно небанальной задачей.

Полгода здорового режима без тупых соц. сетей, но с интенсивной физической, психологической и патриотической подготовкой, пойдут на пользу юношеству, равно как и единению огромного многоукладного государства.

Зачем повышать начальный возраст призыва - хз, разъяснения не приводится, как нет и сколь-либо разумного и очевидного самостоятельного ответа. Этот подход МО считаю ущербным, ошибочным и необоснованным волюнтаристским решением, исходящим из неправильного видения перспектив развития ВС.
По структуре ВС предложения скорее убедительные и дельные, хотя это вопрос чисто профессиональный.
0
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№5
23.12.2022 20:58
Цитата, BTR сообщ. №2
Не кто не будет не кого кидать в пекло пока не обучат человека всем примудрастям это просто нецелесообразно для государства.

А откуда тогда  сотни, а может и тысячи  призывников (не контрактников) вдруг оказались на территории Украины в феврале-марте?
Среди них были погибшие, раненые, пленные, кто за это ответил?
Генералам наплевать что толпы необученных пацанов погибнут,  станут инвалидами, попадут в плен, им новых "профессионалов" контрактников пришлют, которых накануне ночью пресонули сержанты в стиле "не подпишешь контракт -вешайся салага"...
Подписал контракт- уже считаешься профессионалом и в течении 24-х часов можешь оказаться на передовой в любой горячей точке (Украина, Сирия, Карабах........) без всякой дополнительной подготовки и боевого слаживания...
0
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