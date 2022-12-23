Путин обсудит с членами Совбеза концепцию внешней политики

Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции. Архивное фото.

Путин на совещании Совбеза предложил обсудить концепцию внешней политики

МОСКВА, 21 декабря/ Радио Sputnik. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил участникам обсудить вопросы стратегической безопасности, в частности, концепцию внешней политики, передает РИА Новости.

Глава государства добавил, что доклад по этому вопросу представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Владимир Путин предложил членам Совбеза обсудить ситуацию в российских регионах.