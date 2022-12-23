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ТАСС

Байден: Запад не стремится к войне с РФ или третьей мировой, поставляя оружие Украине

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: AP Photo/ Andrew Harnik

Лидер США также подчеркнул, что администрация США не считает, что передача Киеву американских комплексов противовоздушной обороны Patriot ведет к эскалации

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты и другие западные страны не стремятся к войне с Россией или третьей мировой войне, поставляя вооружения на Украину. Об этом заявил в среду президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским по итогам переговоров в Белом доме.

"Вы можете вспомнить одну из причин, почему я потратил много времени - я не буду называть вам эти подсчеты - но я провел несколько сотен часов с глазу на глаз с нашими европейскими союзниками и главами государств этих стран, доказывая, почему в их интересах продолжать поддерживать Украину. Они полностью понимают это, но они не хотят войны с Россией. Они не хотят третьей мировой войны. И я думаю, что всего этого можно избежать, если убедиться, что Украина сможет добиться успеха на поле боя", - утверждал Байден, говоря о поставках вооружений Киеву.

У Байдена поинтересовались, может ли Вашингтон сразу передать Киеву все необходимое вооружение и технику, например баллистические ракеты MGM-140 ATACMS (дальность стрельбы до 310 км). Журналистка напомнила, что в начале года США отказывались передавать Украине комплексы Patriot, поясняя это "ненужной эскалацией", а сейчас направляют батарею этого комплекса. "Его ответ - да", - ответил Байден, показав на Зеленского, и они оба засмеялись. "Я согласен", - добавил украинский лидер.


Ситуация с поставкой вооружений

Глава вашингтонской администрации пояснил, почему США не могут сразу предоставить Украине необходимое вооружение. "Есть целый альянс, для которого критически важно оставаться с Украиной. И идея о том, что мы дадим Украине материальные средства, которые принципиально отличаются от того, что уже направляется туда, будет иметь перспективу раскола НАТО, раскола Евросоюза и всего остального мира. Мы собираемся предоставлять Украине то, что ей нужно, чтобы она могла защитить себя, чтобы она могла преуспеть и добиться успеха на поле боя", - ответил глава государства.

По словам американского президента, перед началом специальной военной операции Вашингтон оказал Киеву "огромную помощь в сфере безопасности". "Мы дали Украине то, в чем они нуждались, когда им нужно было защищаться", - добавил президент. Он подтвердил, что объем предоставленной Киеву американской помощи превысил $21 млрд с конца февраля нынешнего года. "Мы сосредоточены на работе с союзниками и партнерами для наращивания потенциала [Украины] в четырех ключевых областях", - подчеркнул Байден. Он пояснил, что речь идет о поставках ПВО, современных артиллерийских систем, бронетехники и боеприпасов.


Об эскалации и дополнительных поставках

Кроме того, Джо Байден заявил, что администрация США не считает, что передача Киеву комплексов Patriot ведет к эскалации, Вашингтон прорабатывает вопрос о возможности дополнительных поставок.

"Это оборонная система, это оборонная система вооружений. Это не ведет к эскалации, это в целях обороны. Мы были бы рады, если бы им не пришлось ее использовать, просто прекратите атаки", - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли передача указанных вооружений Киеву привести к эскалации. Байден добавил, что "совсем не обсуждал" с Зеленским вопрос о возможности обострения ситуации.

На реплику президента Украины о возможности обращения Киева за дополнительными системами Patriot Байден со смехом ответил: "Мы работаем над этим".

Patriot - армейские мобильные ЗРК - начали поступать на вооружение в США в 1980-х годах. Производятся корпорацией Raytheon, способны поражать самолеты, беспилотники, крылатые ракеты, баллистические ракеты меньшей и средней дальности. Одна батарея включает от пяти до восьми передвижных установок. На платформе могут располагаться пусковые контейнеры для 4 или 16 ракет в зависимости от модификации. По оценкам экспертов вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, Patriot станет "самой дорогостоящей оружейной системой, поставляемой США Украине" на настоящий момент. Каждый ЗРК стоит примерно $1,1 млрд: 400 млн - пусковые установки, командный модуль и РЛС, около 700 млн - ракеты-перехватчики. Одна ракета последней модификации обходится Пентагону в $4,1 млн. 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Raytheon
Проекты
NATO
БПЛА
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