Бразилия передала Уругваю 10 САУ М-108 и 11 ББМ EE-11 "Уруту"

ЦАМТО, 21 декабря. Бразилия передала Уругваю 10 ед. 105-мм самоходных гаубиц М-108 и 11 бронетранспортеров EE-11 "Уруту". Таким образом, начавшаяся несколько лет назад процедура, завершена.

Как сообщает Infodefensa.com, техника передана Службе материальных средств и вооружения ВС Уругвая, где продолжится ее доводка под уругвайские требования.

Переговоры о поставке ВС Уругвая партии СГ M-108 из состава ВС Бразилии начались в 2019 году. Передача является частью реализуемой властями Бразилии политики укрепления международного сотрудничества со странами-партнерами по МЕРКОСУР.

В декабре 2021 года делегация СВ Уругвая посетила подразделения СВ Бразилии для оценки состояния передаваемой техники. Президент Бразилии Жаир Болсонару подписал закон №14.449/22, разрешающий передачу Уругваю техники, 19 сентября 2022 года. Техника передана ВС Уругвая в состоянии "как есть".

Передаваемые гаубицы были сняты с вооружения в период с 2017 по 2018 гг. Для их замены СВ Бразилии были поставлены 155-мм СГ M109A5+. Для замены EE-1 "Уруту" СВ Бразилии получили новые ББМ VBTP-MR "Гуарани" с колесной формулой 6x6.

M-108 – это 105-мм самоходная гаубица американского производства, разработанная в начале 1960-х годов. 72 гаубицы этого типа были закуплены СВ Бразилии в начале 1970-х годов из состава ВС США. В начале 1980-х гг. бразильские M108AR были модернизированы компанией Motopecas с заменой американского двигателя Detroit Diesel 8V71T.

Поставка ВС Уругвая СГ М108 позволит вооружить новую группу самоходной артиллерии и приступить к списанию устаревших М-101.

Предполагается, что "Уруту" в составе ВС Уругвая будут применяться для выполнения задач патрулирования и обучения личного состава, поскольку не могут использоваться в миротворческих миссиях ООН из-за большого срока службы. На вооружении ВС Уругвая также имеются два других типа ББМ бразильской компании Engesa: EE-9 "Каскавел" и EE-3 "Жарарака".