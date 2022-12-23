Польский эксперт: румынские ДШК «Duszka» помогают ВСУ превращать пикапы в мобильные боевые средства

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Судя по сводкам Минобороны РФ, среди подбитой техники ВСУ в последнее время все чаще попадаются переоборудованные в военных целях гражданские пикапы. Украинские боевики используют эти внедорожники в основном в составе ДРГ. В польском интернет-издании Defence24.pl вышла целая статья, посвященная этой теме.

Польский военный эксперт Максимилиан Дура не без восторга рассказывает, что украинские военные, в частности, устанавливают крупнокалиберные пулеметы ДШКМ на пикапы и «успешно используют их против российской пехоты, легко бронированных машин и даже беспилотников». И открыто добавляет, что данную тактику ВСУ переняли у боевиков арабских и африканских стран. Такими машинами активно пользуются повстанцы в Сирии, воюющие против законного правительства Башира Асада, поддерживаемого российскими военными.

Более всего автору статьи нравится как раз мысль, что «россияне столкнутся в Украине с тем же вооружением, с которым они ранее сталкивались во время своей вооруженной интервенции в Сирию». Логика довольно странная, ведь российский военный контингент введен в САР по просьбе законного правительства и оказывает помощь в борьбе с международными террористическими организациями. Чего не скажешь о присутствующих в Сирии военных США, которые как раз поддерживают эти бандформирования.

Эксперт отмечает, что ранее в сети были опубликованы фотографии японских автомобилей Mitsubishi L200, в грузовые отсеки которых украинцы устанавливают вращающиеся пусковые установки советского производства для запуска 80-мм авиационных неуправляемых ракет (НАР) С-8, известных еще со времен нахождения в Афганистане Советского ограниченного воинского контингента. Оружие малоэффективное в силу малой точности наведения и стрельбы.

Позже умельцы из ВСУ стали приспосабливать для установки в кузов пикапов крупнокалиберные пулеметы ДШКМ калибра 12,7 мм (модернизированная версия пулемета Дегтярева — Шпагина образца 1938 года). Впервые фотоотчет с подготовкой военнослужащих к использованию данного пулемета на автомобилях в середине декабря опубликовал 21-й батальон теробороны Украины.

Польский эксперт отмечает, что судя по механизму основания, на котором установлено оружие, и углу горизонтального подъема, вероятнее всего, ДШКМ будет использоваться против воздушных целей.

Таким образом, украинцы пытаются устранить опасность от таких угроз, как, прежде всего, иранские беспилотники-камикадзе

— считает Дура, замечая, что для поражения БПЛА, даже низколетящих на небольшой скорости, необходимы очень хорошие навыки в наведении и стрельбе.

Следующим шагом в кустарном перевооружении ВСУ, уверен эксперт, станет поставка Украине Румынией партии модернизированных ДШК «Duszka», выпускаемых румынским заводом Uzina Mecanica Cugir (CUGIR), вместе с боеприпасами. О предоставлении Румынией этих пулеметов вместе с треножниками для их крепления в кузове пикапа сообщили 9 декабря украинские СМИ. Отмечено, что такие румынские пулемёты помогают ВСУ превращать пикапы в мобильные боевые средства.

Особо к этому добавить нечего, кроме как то, что западные друзья киевского режима открыто подтверждают использование украинскими националистами террористических методов, перенятых у экстремистов. Очевидно, что воюющие пастухи Афганистана, Ирака и прочие экстремистские бандформирования используют такие способы перевооружения не от хорошей жизни. Этим же, очевидно, руководствуются и украинские националисты, будучи рады даже такому вот, весьма «древнему», оружию.

К тому же, такие мобильные огневые точки полезны только при локальных атаках и диверсиях. При этом они практически не защищены от огневого поражения любыми видами современного оружия, что позволяет такие машины назвать «пикап-камикадзе».