Войти
Военное обозрение

Польский эксперт: румынские ДШК «Duszka» помогают ВСУ превращать пикапы в мобильные боевые средства

314
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Судя по сводкам Минобороны РФ, среди подбитой техники ВСУ в последнее время все чаще попадаются переоборудованные в военных целях гражданские пикапы. Украинские боевики используют эти внедорожники в основном в составе ДРГ. В польском интернет-издании Defence24.pl вышла целая статья, посвященная этой теме.

Польский военный эксперт Максимилиан Дура не без восторга рассказывает, что украинские военные, в частности, устанавливают крупнокалиберные пулеметы ДШКМ на пикапы и «успешно используют их против российской пехоты, легко бронированных машин и даже беспилотников». И открыто добавляет, что данную тактику ВСУ переняли у боевиков арабских и африканских стран. Такими машинами активно пользуются повстанцы в Сирии, воюющие против законного правительства Башира Асада, поддерживаемого российскими военными.

Более всего автору статьи нравится как раз мысль, что «россияне столкнутся в Украине с тем же вооружением, с которым они ранее сталкивались во время своей вооруженной интервенции в Сирию». Логика довольно странная, ведь российский военный контингент введен в САР по просьбе законного правительства и оказывает помощь в борьбе с международными террористическими организациями. Чего не скажешь о присутствующих в Сирии военных США, которые как раз поддерживают эти бандформирования.

Эксперт отмечает, что ранее в сети были опубликованы фотографии японских автомобилей Mitsubishi L200, в грузовые отсеки которых украинцы устанавливают вращающиеся пусковые установки советского производства для запуска 80-мм авиационных неуправляемых ракет (НАР) С-8, известных еще со времен нахождения в Афганистане Советского ограниченного воинского контингента. Оружие малоэффективное в силу малой точности наведения и стрельбы.

Позже умельцы из ВСУ стали приспосабливать для установки в кузов пикапов крупнокалиберные пулеметы ДШКМ калибра 12,7 мм (модернизированная версия пулемета Дегтярева — Шпагина образца 1938 года). Впервые фотоотчет с подготовкой военнослужащих к использованию данного пулемета на автомобилях в середине декабря опубликовал 21-й батальон теробороны Украины.

Польский эксперт отмечает, что судя по механизму основания, на котором установлено оружие, и углу горизонтального подъема, вероятнее всего, ДШКМ будет использоваться против воздушных целей.

Таким образом, украинцы пытаются устранить опасность от таких угроз, как, прежде всего, иранские беспилотники-камикадзе

— считает Дура, замечая, что для поражения БПЛА, даже низколетящих на небольшой скорости, необходимы очень хорошие навыки в наведении и стрельбе.

Следующим шагом в кустарном перевооружении ВСУ, уверен эксперт, станет поставка Украине Румынией партии модернизированных ДШК «Duszka», выпускаемых румынским заводом Uzina Mecanica Cugir (CUGIR), вместе с боеприпасами. О предоставлении Румынией этих пулеметов вместе с треножниками для их крепления в кузове пикапа сообщили 9 декабря украинские СМИ. Отмечено, что такие румынские пулемёты помогают ВСУ превращать пикапы в мобильные боевые средства.

Особо к этому добавить нечего, кроме как то, что западные друзья киевского режима открыто подтверждают использование украинскими националистами террористических методов, перенятых у экстремистов. Очевидно, что воюющие пастухи Афганистана, Ирака и прочие экстремистские бандформирования используют такие способы перевооружения не от хорошей жизни. Этим же, очевидно, руководствуются и украинские националисты, будучи рады даже такому вот, весьма «древнему», оружию.

К тому же, такие мобильные огневые точки полезны только при локальных атаках и диверсиях. При этом они практически не защищены от огневого поражения любыми видами современного оружия, что позволяет такие машины назвать «пикап-камикадзе».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
Польша
Россия
Румыния
Сирия
США
Украина
Продукция
С-8
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
28.04.2022
Запад накачивает Киев по-крупному
13.08.2019
Беспилотник "Охотник": кто его критикует и какие задачи перед ним ставят
01.08.2017
Белоруссия может оказаться в зоне новой холодной войны
07.10.2015
США против России: как будет выглядеть война между двумя самыми грозными армиями в мире ("Military Times", США)
26.05.2014
Министр обороны России выступил на III Московской конференция по международной безопасности
14.05.2014
Оружие асимметричного ответа
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.12 21:07
  • 1
Шойгу оценил стоимость поставленного Западом оружия Украине в $97 млрд
  • 23.12 20:59
  • 40186
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.12 20:58
  • 5
"Нужно только это". Что изменится в российской армии
  • 23.12 20:55
  • 109
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 23.12 19:45
  • 1
Ростех возродил производство материала для авиационного остекления
  • 23.12 18:36
  • 0
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО отправило на фронт самое необходимое
  • 23.12 18:34
  • 2
Многоразовая первая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную посадку во Флориде
  • 23.12 15:32
  • 1
Российское оружие подтвердило исключительную эффективность, заявил Шойгу
  • 23.12 15:31
  • 5
Снова о якобы "генеральских званиях" гражданских служащих Министерства обороны
  • 23.12 12:27
  • 4
Третий модернизированный бомбардировщик Ту-160М
  • 23.12 12:02
  • 6
Шойгу поручил создать пять дивизий морской пехоты в береговых войсках ВМФ
  • 23.12 06:27
  • 1
Пашинян заявил о невыполнении российскими миротворцами своих обязательств
  • 23.12 01:55
  • 1
В России разработали спецкомплекты, автоматически останавливающие кровотечение
  • 22.12 21:06
  • 120
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 22.12 18:17
  • 3
Танки Т-90М "Прорыв" поступили группировке "Отважные" в зоне военной операции