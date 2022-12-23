Подготовка белорусского космонавта в России должна завершиться в сентябре 2023 года

Как заявил председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков, "первым белорусским космонавтом должна быть девушка"

МИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Завершение подготовки белорусского космонавта в России планируется в сентябре 2023 года. Об этом в среду заявил председатель президиума Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Владимир Гусаков.

"Предполагается, если все будет хорошо, то осенью следующего года, в сентябре, будет завершена эта подготовка, и возможен будет полет белорусского космонавта", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1".

Гусаков уверен, что "первым белорусским космонавтом должна быть девушка". "Отобрано несколько девушек, теперь они отправлены в Центр подготовки космонавтов в Россию, они там будут проходить еще медицинский отбор", - сообщил академик.

Во вторник Роскосмос сообщил о том, что шесть претендентов на полет в космос из Белоруссии прибыли в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина для прохождения медкомиссии, по результатам которой будет определена их годность к космическому полету.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко подтвердил намерение отправить белорусского космонавта на Международную космическую станцию в 2023 году. Как ожидается, в ближайшие дни Лукашенко посетит ЦПК.

В конце сентября в Роскосмосе сообщили, что список кандидатов в космонавты от Белоруссии сформирован, окончательно космонавт и его дублер должны определиться после отбора в ЦПК.