Шойгу: более 150 тысяч старшеклассников прошли подготовку в 88 центрах "Авангарда"

По словам министра обороны, создание таких центров должно стать основой начальной военной подготовки и системы военно-патриотического воспитания молодежи в стране

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Более 150 тысяч старшеклассников прошли подготовку в 88 центрах военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". Об этом заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"Во взаимодействии с органами власти субъектов Российской Федерации продолжена работа по развитию сети учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". В 2022 году открыто 20 региональных центров и 25 - в городах с населением свыше 100 тысяч человек. Всего в 88 центрах "Авангард" прошли подготовку более 150 тысяч старшеклассников", - сказал он.

По его словам, создание таких центров должно стать основой начальной военной подготовки и системы военно-патриотического воспитания молодежи в стране.

Также Министерством обороны РФ реализованы крупные патриотические и культурные проекты. "Военные парады проведены в 28 городах. Традиционно состоялся Главный военно-морской парад. В соответствии с вашим поручением за 90 дней восстановлен знаковый для всей страны мемориальный комплекс "Саур-Могила". На кургане вновь горит Вечный огонь", - отметил Шойгу.