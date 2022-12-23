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ТАСС

Шойгу: откровения Меркель показали, что не Россия являлась источником конфликта на Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на церемонии фотографирования глав делегаций стран-участниц НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на церемонии фотографирования глав делегаций стран-участниц НАТО.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Витвицкий

По словам министра обороны России, США хотят сохранить глобальное доминирование при помощи конфликта на Украине

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Украины Петра Порошенко о минских соглашениях свидетельствуют, что Россия не была источником конфликта на Украине.  Об этом заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"После откровений госпожи Меркель, Порошенко и других политиков об истинных целях минских соглашений для всех стало очевидным, что не Россия явилась источником конфликта на Украине", - заявил Шойгу.

По словам министра, причиной конфликта является профинансированный Западом госпереворот в Киеве в 2014 году, который привел к власти антироссийские силы и разделил братские народы. "Это спровоцировало вооруженное противостояние на Донбассе", - подчеркнул он.

В новость была внесена правка (18:19 мск) - передается повторно в связи с изменением формулировок в первом абзаце. 

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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