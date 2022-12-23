Шойгу: более 25 стран потратили $97 млрд на поставки оружия Украине

Часть оружия находится в руках террористов и расползается по всему миру, отметил министр обороны России

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Более 25 государств выделили $97 млрд на поставки оружия Киеву, часть оружия находится в руках террористов и расползается по всему миру. Об этом заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"Для восполнения потерь США и страны НАТО в разы увеличили военную помощь киевскому режиму. На поставки оружия Украине 27 стран уже потратили $97 млрд, что много больше, чем брошено американцами в Афганистане", - заявил Шойгу.

По словам министра обороны РФ, часть оружия попала в руки террористов и "расползается" по всему миру. "Неизвестно, в чьих руках завтра окажется оружие с Украины", - добавил он.