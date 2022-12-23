Войти
ТАСС

Госдеп рассказал, что вошло в новый пакет помощи Украине

476
0
0
Американская высокоскоростная противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM
Американская высокоскоростная противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain SSGT. SCOTT STEWART

Отмечается, что после передачи этого пакета общий объем американской военной помощи Киеву с начала СВО составит $21,3 млрд

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Новый пакет военной помощи Украине объемом $1,85 млрд будет включать в себя помимо батареи систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot ракеты HARM, боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, 37 бронированных автомобилей Cougar, а также 50 тыс. ракет для РСЗО "Град" и артиллерийские снаряды различного калибра. Об этом сообщил в среду журналистам официальный представитель Госдепартамента США.

По его словам, пакет "включает в себя новые, улучшенные средства обороны для Украины". В частности, Киеву будут переданы комплекты оборудования JDAM (Joint Direct Attack Munition) на основе системы глобального позиционирования, которые позволят преобразовать обычные авиационные боеприпасы в управляемые. По словам представителя Госдепартамента, это "первая за все время передача [комплектов] JDAM, которые дадут ВВС Украины улучшенные возможности для нанесения точных ударов".

В пакет помощи войдут также 45 тыс. снарядов калибра 152 мм, 20 тыс. снарядов калибра 122 мм, 100 тыс. снарядов калибра 125 мм для танков, 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм. В него также будут включены 10 минометов калибра 120 мм и 100 тыс. боеприпасов к ним, 10 минометов калибра 82 мм и еще 10 - калибра 60 мм. Также Киеву будет передано 2,7 тыс. единиц стрелкового оружия и гранатометов.

Кроме того, на Украину будут отправлены 37 бронированных автомобилей Cougar  и 120 бронированных внедорожников Humvee. В пакет также войдут мины, средства спутниковой связи, приборы ночного видения и другая техника.

Отмечается, что после передачи этого пакета общий объем военной помощи, которую США выделили Киеву с начала российской специальной военной операции, составит $21,3 млрд, а с 2014 года - $24 млрд. Всего же при нынешней вашингтонской администрации объем военной помощи составит $21,9 млрд.

Ранее власти США сообщили, что выделят Украине новый пакет военной помощи в объеме $1,85 млрд, в который впервые войдут в том числе комплексы ПВО Patriot. $1 млрд будет выделен по линии Госдепартамента, $850 млн - по линии Пентагона. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
HMMWV
JDAM
Patriot ЗРК
Похожие новости
23.12.2022
США предоставят Украине батарею зенитного ракетного комплекса Patriot
19.12.2022
США планируют передать Украине управляемые авиационные бомбы JDAM
12.12.2022
Новый пакет американской военной помощи Украине
25.11.2022
Дополнительный пакет американской военной помощи Украине
01.08.2022
Подаренные Македонии российские танки отправились на Украину
29.04.2021
"Это уже посерьезнее "Джавелинов": США передадут Украине новое оружие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.12 21:07
  • 1
Шойгу оценил стоимость поставленного Западом оружия Украине в $97 млрд
  • 23.12 20:59
  • 40186
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.12 20:58
  • 5
"Нужно только это". Что изменится в российской армии
  • 23.12 20:55
  • 109
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 23.12 19:45
  • 1
Ростех возродил производство материала для авиационного остекления
  • 23.12 18:36
  • 0
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО отправило на фронт самое необходимое
  • 23.12 18:34
  • 2
Многоразовая первая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную посадку во Флориде
  • 23.12 15:32
  • 1
Российское оружие подтвердило исключительную эффективность, заявил Шойгу
  • 23.12 15:31
  • 5
Снова о якобы "генеральских званиях" гражданских служащих Министерства обороны
  • 23.12 12:27
  • 4
Третий модернизированный бомбардировщик Ту-160М
  • 23.12 12:02
  • 6
Шойгу поручил создать пять дивизий морской пехоты в береговых войсках ВМФ
  • 23.12 06:27
  • 1
Пашинян заявил о невыполнении российскими миротворцами своих обязательств
  • 23.12 01:55
  • 1
В России разработали спецкомплекты, автоматически останавливающие кровотечение
  • 22.12 21:06
  • 120
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 22.12 18:17
  • 3
Танки Т-90М "Прорыв" поступили группировке "Отважные" в зоне военной операции