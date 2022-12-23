Госдеп рассказал, что вошло в новый пакет помощи Украине

Отмечается, что после передачи этого пакета общий объем американской военной помощи Киеву с начала СВО составит $21,3 млрд

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Новый пакет военной помощи Украине объемом $1,85 млрд будет включать в себя помимо батареи систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot ракеты HARM, боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, 37 бронированных автомобилей Cougar, а также 50 тыс. ракет для РСЗО "Град" и артиллерийские снаряды различного калибра. Об этом сообщил в среду журналистам официальный представитель Госдепартамента США.

По его словам, пакет "включает в себя новые, улучшенные средства обороны для Украины". В частности, Киеву будут переданы комплекты оборудования JDAM (Joint Direct Attack Munition) на основе системы глобального позиционирования, которые позволят преобразовать обычные авиационные боеприпасы в управляемые. По словам представителя Госдепартамента, это "первая за все время передача [комплектов] JDAM, которые дадут ВВС Украины улучшенные возможности для нанесения точных ударов".

В пакет помощи войдут также 45 тыс. снарядов калибра 152 мм, 20 тыс. снарядов калибра 122 мм, 100 тыс. снарядов калибра 125 мм для танков, 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм. В него также будут включены 10 минометов калибра 120 мм и 100 тыс. боеприпасов к ним, 10 минометов калибра 82 мм и еще 10 - калибра 60 мм. Также Киеву будет передано 2,7 тыс. единиц стрелкового оружия и гранатометов.

Кроме того, на Украину будут отправлены 37 бронированных автомобилей Cougar и 120 бронированных внедорожников Humvee. В пакет также войдут мины, средства спутниковой связи, приборы ночного видения и другая техника.

Отмечается, что после передачи этого пакета общий объем военной помощи, которую США выделили Киеву с начала российской специальной военной операции, составит $21,3 млрд, а с 2014 года - $24 млрд. Всего же при нынешней вашингтонской администрации объем военной помощи составит $21,9 млрд.

Ранее власти США сообщили, что выделят Украине новый пакет военной помощи в объеме $1,85 млрд, в который впервые войдут в том числе комплексы ПВО Patriot. $1 млрд будет выделен по линии Госдепартамента, $850 млн - по линии Пентагона.