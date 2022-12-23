Румыния намерена закупить семь беспилотников Watchkeeper X производства Израиля и Британии

Вашингтон. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Румынская госкомпания Romtehnica, представляющая Минобороны, подписала с израильской компанией Elbit Systems рамочное соглашение о закупках семи разведывательных беспилотников Watchkeeper X производства Израиля и Британии, сообщает Defense news.

Сумма сделки - $410 млн, она рассчитана на пять лет. При этом, по условиям соглашения, румынские производители будут собирать ряд систем для части закупаемых БПЛА.

Конструкция Watchkeeper X основана на БПЛА "Hermes 450" ("Гермес 450") от компании Elbit Systems. При этом Watchkeeper X производит компания U-TacS - совместное предприятие Elbit Systems и британской Thales UK.