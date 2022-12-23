Войти
Интерфакс-АВН

Румыния намерена закупить семь беспилотников Watchkeeper X производства Израиля и Британии

483
0
0
БЛА Watchkeeper
Беспилотник Watchkeeper французской компании Thales.
Источник изображения: ИТАР-ТАСС / EPA / YOAN VALAT

Вашингтон. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Румынская госкомпания Romtehnica, представляющая Минобороны, подписала с израильской компанией Elbit Systems рамочное соглашение о закупках семи разведывательных беспилотников Watchkeeper X производства Израиля и Британии, сообщает Defense news.

Сумма сделки - $410 млн, она рассчитана на пять лет. При этом, по условиям соглашения, румынские производители будут собирать ряд систем для части закупаемых БПЛА.

Конструкция Watchkeeper X основана на БПЛА "Hermes 450" ("Гермес 450") от компании Elbit Systems. При этом Watchkeeper X производит компания U-TacS - совместное предприятие Elbit Systems и британской Thales UK.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Румыния
США
Компании
Elbit Systems
Thales
Проекты
БПЛА
Похожие новости
17.12.2012
"Мистрали" – non grata
03.12.2012
Интегрированное поле боя
17.09.2010
Военно-техническое сотрудничество между Россией и Израилем — аудит от Jane’s
05.10.2009
Боевые модули с дистанционным управлением
18.08.2008
Техника войны. О вооружении, использованном в грузино-осетинском конфликте
04.08.2008
На пиратских автоматах Калашникова Россия теряет 2 миллиарда долларов в год!
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.12 21:07
  • 1
Шойгу оценил стоимость поставленного Западом оружия Украине в $97 млрд
  • 23.12 20:59
  • 40186
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.12 20:58
  • 5
"Нужно только это". Что изменится в российской армии
  • 23.12 20:55
  • 109
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 23.12 19:45
  • 1
Ростех возродил производство материала для авиационного остекления
  • 23.12 18:36
  • 0
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО отправило на фронт самое необходимое
  • 23.12 18:34
  • 2
Многоразовая первая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную посадку во Флориде
  • 23.12 15:32
  • 1
Российское оружие подтвердило исключительную эффективность, заявил Шойгу
  • 23.12 15:31
  • 5
Снова о якобы "генеральских званиях" гражданских служащих Министерства обороны
  • 23.12 12:27
  • 4
Третий модернизированный бомбардировщик Ту-160М
  • 23.12 12:02
  • 6
Шойгу поручил создать пять дивизий морской пехоты в береговых войсках ВМФ
  • 23.12 06:27
  • 1
Пашинян заявил о невыполнении российскими миротворцами своих обязательств
  • 23.12 01:55
  • 1
В России разработали спецкомплекты, автоматически останавливающие кровотечение
  • 22.12 21:06
  • 120
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 22.12 18:17
  • 3
Танки Т-90М "Прорыв" поступили группировке "Отважные" в зоне военной операции