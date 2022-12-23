В НАТО заволновались: Россия и Китай нацелились расшатать альянс

FT: посол США в НАТО обеспокоена стратегиями России и Китая по противостоянию альянса

Посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что Китай и Россия обмениваются стратегиями, нацеленными на ослабление стран-членов блока, сообщает FT. По ее словам, "инструментарий", которым пользуются Москва и Пекин, должен беспокоить альянс.

Генри Фой (Henry Foy)

Посол Вашингтона в НАТО призывает членов альянса ужесточить позицию по отношению к Пекину

Россия и Китай "обмениваются инструментарием" стратегий, направленных на ослабление позиций членов НАТО, предупредил высокопоставленный американский дипломат, призывая западные столицы активизировать усилия по защите от Москвы и Пекина. Вашингтон подталкивает членов трансатлантического альянса к ужесточению своей позиции по отношению к Китаю, ссылаясь на военные разработки Пекина, угрозы важнейшим объектам инфраструктуры Запада, таким как транспортные и энергетические сети, его "неограниченное" партнерство с Москвой и поддержку СВО на Украине.

"Москва и Пекин все чаще используют общий инструментарий, который должен беспокоить альянс", — сказала посол США в НАТО Джулианна Смит, указав, среди прочих факторов, на угрозы поставкам энергоносителей и кибербезопасности.

"Нет никаких сомнений в том, что и [КНР], и Россия работают над тем, чтобы разделить... трансатлантических партнеров. И сейчас мы очень хорошо осведомлены, мы все глубже осознаем эти усилия и намерены противостоять им", — сказала она в интервью.

Пекин не поставляет России оружие для ведения боевых действий на Украине, но оказывает политическую поддержку президенту Владимиру Путину и вторит обвинениям Кремля, который возлагает вину за конфликт на Киев и его западных сторонников.

В июне НАТО впервые согласилось рассмотреть "вызовы", которые Пекин бросает альянсу. После усиления лоббирования со стороны США министры иностранных дел стран-членов обсудили конкретные меры по противодействию Китаю на встрече в Бухаресте в прошлом месяце.

"Мы видели, как они обмениваются гибридными тактиками, — сказала Смит. — Я думаю, что Китай очень внимательно следит за тем, как Россия использует дезинформацию и такие вещи, как шантаж, угроза энергетической безопасности, мошеннические или вредоносные кибероперации".

Другие союзники не отвергли предложения госсекретаря США Энтони Блинкена на встрече НАТО в Бухаресте, направленные на улучшение защиты критической инфраструктуры, цепочек поставок ключевых материалов и киберактивов от незаконного китайского влияния или контроля.

Однако многие европейские страны настроены по отношению к Китаю гораздо менее жестко, чем США, и не хотят занимать слишком категоричную позицию и тем самым ставить под угрозу свои торгово-экономические связи с Пекином. В то же время другие европейские члены опасаются любых дискуссий о будущей политике НАТО, которые отвлекают от усилий по поддержке Украины, подвергающейся российским обстрелам.

Смит сказала, что альянс "максимально сфокусирован на... оказании украинцам всей необходимой поддержки" в виде систем противовоздушной обороны для защиты от "ужасных и абсолютно непростительных" российских атак на гражданскую инфраструктуру, а также оборудования для помощи в восстановлении поврежденных электростанций и других энергетических систем.

В сентябре НАТО впервые провела специальную дискуссию по Тайваню, который сталкивается с растущими угрозами своей безопасности со стороны Китая. Но намерение США не в том, чтобы подтолкнуть европейских союзников к переключению внимания альянса на Азиатско-Тихоокеанский регион, подчеркнула Смит, а в том, чтобы обеспечить союзникам сильную внутреннюю оборонную политику.

"Иногда возникают неверные интерпретации о намерениях США как отдельного члена альянса или альянса в целом", — сказала она.

"Поэтому для ясности: мы говорим о том, чтобы понять, как Китай действует в Евроатлантическом регионе и вокруг него... Как он может своими действиями создать некоторые риски безопасности или уязвимости для всего альянса или отдельных стран-членов", — добавила она.

Работа по переходу правительств от признания проблем, создаваемых Китаем, к их решению "идет полным ходом", сказала Смит, добавив, что НАТО будет стремиться достичь "важных вех" на министерских встречах и саммитах лидеров.

"Есть часть этого вопроса, которая зависит от национальных правительств, национальных решений, национальных инструментов, законодательства, — добавила она. — Мы говорим о защите наших ценностей, защите нашего единства и защите от некоторых гибридных тактик, на которые, в частности, любит опираться Китай".