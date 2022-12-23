ВМФ получит в 2023 году дополнительные атомные подводные крейсеры

Также флот получит многоцелевые подводные лодки, корабли океанской зоны, суда обеспечения

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Военно-морской флот РФ получит в следующем году стратегические и многоцелевые подводные лодки, корабли океанской зоны и суда обеспечения, заявил журналистам в среду главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.

"Задачи, которые поставлены на предстоящий 2023 год, такие же объемные и многогранные. Флот в следующем году получит дополнительно атомные подводные стратегические крейсеры, многоцелевые подводные лодки, корабли океанской зоны, суда обеспечения", - сказал Евменов.

По его словам, флот в 2023 году выполнил все поставленные перед ним задачи. В первую очередь в этом заслуга личного состава, хотя и техника не подводит, отметил Евменов. "Личный состав показал в этом году высокий профессионализм, мужество, особенно при выполнении задач специальной военной операции", - добавил главком.