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ТАСС

ВМФ получит в 2023 году дополнительные атомные подводные крейсеры

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Главком ВМФ адмирал Николай Евменов: Такими кораблями мы можем гордиться.
Главком ВМФ адмирал Николай Евменов: Такими кораблями мы можем гордиться.
Источник изображения: Олег Кулешов

Также флот получит многоцелевые подводные лодки, корабли океанской зоны, суда обеспечения

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Военно-морской флот РФ получит в следующем году стратегические и многоцелевые подводные лодки, корабли океанской зоны и суда обеспечения, заявил журналистам в среду главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.

"Задачи, которые поставлены на предстоящий 2023 год, такие же объемные и многогранные. Флот в следующем году получит дополнительно атомные подводные стратегические крейсеры, многоцелевые подводные лодки, корабли океанской зоны, суда обеспечения", - сказал Евменов.

По его словам, флот в 2023 году выполнил все поставленные перед ним задачи. В первую очередь в этом заслуга личного состава, хотя и техника не подводит, отметил Евменов. "Личный состав показал в этом году высокий профессионализм, мужество, особенно при выполнении задач специальной военной операции", - добавил главком. 

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Россия
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