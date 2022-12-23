"Путин не собирается сдаваться": мировые СМИ обсуждают заседание коллегии Минобороны РФ

По словам президента, страны Запада являются "стратегическими противниками" РФ

21 декабря состоялось заседание коллегии Минобороны, на котором выступили президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Путин назвал западные страны "стратегическими противниками" РФ, которые веками стремятся к ее ослаблению и дезинтеграции. Шойгу предложил призывать россиян в армию с 21 года и до 30 лет. Наиболее яркие комментарии мировой прессы — в подборке ТАСС.

The Washington Post: "Президент России Владимир Путин выступил в Минобороны в Москве с охватывающей широкий спектр вопросов речью в момент, когда президент Украины Владимир Зеленский направлялся в США. Он сказал, что российская армия учится на своих неудачах на поле боя, а также пообещал модернизировать и укрепить ВС РФ <...>. Он также призвал представителей Минобороны лучше реагировать на общественную критику. <...> Путин подверг резкой критике Запад за то, что тот сторонился России после распада СССР и не давал ей присоединиться к "цивилизованному миру".

CNN: "Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу выступили с рядом инициатив, призванных подготовить Россию к тому, что Путин назвал "неизбежными столкновениями" с противниками России. Оба дали понять, что главным соперником России является экспансионистский, по их словам, Североатлантический альянс, который хочет ослабить и даже расколоть Россию".

The New York Times: "Президент Владимир Путин постарался продемонстрировать всему миру, что не собирается сдаваться в военной операции против Украины <...>. Это стало его очередной попыткой убедить Запад, Украину и свой народ, что <...> Россия продолжит сражаться и преодолеет трудности. Его выступление совпало по времени с визитом в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского <...>. Кремль придерживается своей линии: любые поставки западного оружия на Украину служат затягиванию войны".

Associated Press: "Российский президент Владимир Путин описал бои на Украине как "трагедию", но пообещал продолжать кампанию до достижения поставленных целей. В то же время его министр обороны объявил о планах увеличения численности российских Вооруженных сил до 1,5 млн человек. <...> Российский лидер вновь обвинил Запад в провоцировании конфликта на Украине в рамках продолжающихся столетия усилий по ослаблению и уничтожению России. Украина и ее западные союзники отвергают подобную риторику".

Sky News: "Мы обеспечим вас всем необходимым. Вкратце именно это пообещал своим войскам Владимир Путин. Он услышал критику относительно снабжения войск: по его словам, она бывает порой обоснованной, а порой "эмоциональной". <...> Проводимая военная операция показала, что российские ВС недостаточно высокотехнологичны <...>. Санкции усугубляют ситуацию в сфере обороны, даже если Россия умеет находить обходные пути. Одно дело сказать, что у вас будет все, что можно купить за деньги. Другое дело - доставить все необходимое. Но это показывает, что он [Путин] не собирается сдаваться".

Les Echos: "Ничто не остановит Россию на Украине. Путин обещал необходимое финансирование, чтобы достичь целей специальной операции. В то время как президент Украины Владимир Зеленский направился за дополнительной поддержкой в Вашингтон, российский лидер продемонстрировал непоколебимую решимость продолжать свою специальную операцию на Украине. Выступая перед военачальниками на совещании, созванном для уточнения задач российской армии на 2023 год, Путин повторил, что конфликт не ограничивается Украиной, но представляет собой противостояние со странами НАТО. Как заявил Путин, это не результат российской политики, а результат политики других стран. Как обещал российский президент, после 300 дней конфликта все будет сделано, что укрепить Вооруженные силы РФ. Речь идет о дополнительных войсках, укреплении военно-морских баз, оснащении армии сверхзвуковыми ракетами, а также поддержании ядерной триады. Чтобы поддержать армию, правительство предусмотрело увеличение оборонного бюджета на 43% в следующем году".

DPA: "В обращении к военному руководству Владимир Путин заявил, что убежден в том, что Россия одержит победу <...>. Президент призвал к более быстрому обновлению и модернизации Вооруженных сил. В качестве примера он привел использование беспилотников. До сих пор это считалось слабым местом российских Вооруженных сил. По словам Путина, дроны должны быть доступны на всех уровнях боевых действий".

Frankfurter Rundschau: "Путин заявил, что финансовых ограничений на технику и снаряжение со стороны государства нет. Однако в то же время он признал, что частичная мобилизация, которую он поручил провести в сентябре, не прошла гладко и что в Вооруженных силах были выявлены проблемы".

ANSA: "Россия продолжит повышать боеготовность своих ядерных сил, заявил президент Владимир Путин, излагая военные цели на 2023 год. По его словам, в ближайшее время Москва развернет МБР "Сармат". "Сармат" считается флагманом новых военных программ России. Это заявление прозвучало всего через несколько часов после ожидаемого заявления президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон дал зеленый свет на отправку Киеву ракет Patriot".

Kyodo: "Президент России Владимир Путин заявил, что власти обеспечат безопасность всех жителей страны, подразумевая и четыре региона на востоке и юге Украины. Тем самым он продемонстрировал, что не рассматривает вариант прекращения огня и начала переговоров с украинской стороной".

NHK: "В ходе своего выступления Путин заявил, что МБР "Сармат", способные нести ядерные заряды, впервые встанут на боевое дежурство в ближайшее время. Вероятно, он тем самым попытался направить сдерживающий сигнал США и НАТО, которые оказывают военную помощь властям Украины".