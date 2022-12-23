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РИА Новости

Российское оружие подтвердило исключительную эффективность, заявил Шойгу

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Военнослужащий добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области
Военнослужащий добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Шойгу: российское оружие подтвердило исключительную надежность и эффективность

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Российские образцы вооружения и военной техники в рамках спецоперации подтвердили свою исключительную надежность и эффективность, сообщил в среду на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"В целом специальная военная операция продемонстрировала высокий профессионализм командующих, командиров, штабов всех уровней управления, а также готовность военнослужащих к выполнению самых сложных боевых задач. Наши образцы вооружения и военной техники подтвердили исключительную надежность и эффективность", - сообщил он.

По его оценке, спецоперация дает уникальную возможность проанализировать современные методы проведения межвидовых операций, применяемые при этом силы и средства для учета в планах совершенствования Вооруженных Сил.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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1 комментарий
№1
23.12.2022 15:32
Как всегда пиар и очковтирательство у неувольняемого Шойгу.
10 месяце ничего сделать против НАТОвского хлама не могут,  а потом рассказывают об эффективности.
Пиаром войны не выигрывают
-1
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