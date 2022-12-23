Российское оружие подтвердило исключительную эффективность, заявил Шойгу

Шойгу: российское оружие подтвердило исключительную надежность и эффективность

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Российские образцы вооружения и военной техники в рамках спецоперации подтвердили свою исключительную надежность и эффективность, сообщил в среду на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"В целом специальная военная операция продемонстрировала высокий профессионализм командующих, командиров, штабов всех уровней управления, а также готовность военнослужащих к выполнению самых сложных боевых задач. Наши образцы вооружения и военной техники подтвердили исключительную надежность и эффективность", - сообщил он.

По его оценке, спецоперация дает уникальную возможность проанализировать современные методы проведения межвидовых операций, применяемые при этом силы и средства для учета в планах совершенствования Вооруженных Сил.