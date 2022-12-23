Скопировав "Корнет", КНДР теперь может уничтожать танки K2 Black Panther

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Южнокорейские основные боевые танки K2 Black Panther бессильны против новой противотанковой управляемой ракеты, выпускаемой в КНДР.

Как сообщает "РГ: русское оружие", эта ПТУР, именуемая Phoenix-5, впервые показанная чуть более года назад на параде в Пхеньяне, может пробивать от 1000 до 1200 мм брони.

Этого достаточно, чтобы поразить К2, например, в лоб корпуса. Что касается более раннего, разработанного при помощи американцев К1, то его характеристики защищенности оцениваются как еще более низкие.

Второй демонстрацией данного средства поражения бронетехники стала выставка "Самооборона-2021", проводившаяся в октябре 2021 года. Тогда отмечалось, что данный комплекс внешне очень похож на российский "Корнет" или иранский Dehlaviyeh.

До недавнего времени в КНДР выпускали ПТРК Phoenix 4, в зависимости от модификации имевший бронепробиваемость 600-800 мм и способный поражать цели на дистанции 3000 метров.

Появления нового оружия оценивается как тревожный факт, поскольку южнокорейский комплекс активной защиты может быть разработан лишь к 2026 году, а фактическое развертывание возможно только после 2027 года.

Известно, что Польша закупила 180 Black Panther, причем первая партия, состоящая из 10 машин, была непосредственно изъята из подразделений южнокорейской армии и, соответственно, кроме средств связи они ничем не отличаются от стандартных К2.