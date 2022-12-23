Шойгу признал, что система мобилизации оказалась не полностью готова

Глава Минобороны добавил, что недостатки исправлялись на ходу

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/.Система мобилизации оказалась не полностью готова, с началом частичной мобилизации Минобороны РФ столкнулось с определенными трудностями, которые пришлось исправлять на ходу. Об этом заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

Он напомнил, что мобилизация проводилась для защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий. "Сама система мобилизационной подготовки оказалась не полностью адаптирована под новые экономические отношения. Поэтому с началом частичной мобилизации мы столкнулись с трудностями в оповещении и призыве граждан, пребывающих в запасе. Все недостатки пришлось исправлять на ходу", - сказал Шойгу.

По его словам, в ходе проведения частичной мобилизации в кратчайшие сроки вносились изменения в организационно-штатные структуры органов военного управления, соединений и частей. Также принимались срочные меры по совершенствованию всех видов обеспечения.