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ТАСС

Шойгу признал, что система мобилизации оказалась не полностью готова

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Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации в Костроме
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации в Костроме.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Мельников

Глава Минобороны добавил, что недостатки исправлялись на ходу

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/.Система мобилизации оказалась не полностью готова, с началом частичной мобилизации Минобороны РФ столкнулось с определенными трудностями, которые пришлось исправлять на ходу. Об этом заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

Он напомнил, что мобилизация проводилась для защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий. "Сама система мобилизационной подготовки оказалась не полностью адаптирована под новые экономические отношения. Поэтому с началом частичной мобилизации мы столкнулись с трудностями в оповещении и призыве граждан, пребывающих в запасе. Все недостатки пришлось исправлять на ходу", - сказал Шойгу.

По его словам, в ходе проведения частичной мобилизации в кратчайшие сроки вносились изменения в организационно-штатные структуры органов военного управления, соединений и частей. Также принимались срочные меры по совершенствованию всех видов обеспечения. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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