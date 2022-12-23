Шойгу заявил о запуске шестого космического аппарата "Купол"

Шойгу: аппарат "Купол" поможет вести контроль ракетоопасных районов в Северном полушарии

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Шестой российский спутник "Купол" запущен в 2022 году, это позволяет вести непрерывный контроль ракетоопасных районов в Северном полушарии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В российских Воздушно-космических силах дальнейшее развитие получила Единая космическая система, отметил Шойгу, выступая в среду на расширенной коллегии военного ведомства.

"Запущен шестой космический аппарат "Купол", что позволяет осуществлять непрерывный контроль ракетоопасных районов в Северном полушарии", - сказал министр.