Военный эксперт: российский ВПК справился с трудностями

Вооруженные силы РФ обладают достаточным запасом мощности для решения стоящих перед ними задач, это продемонстрировало заседание коллегии Минобороны. Такое мнение высказал в эфире радио Sputnik генерал-майор запаса, военный политолог Владимир Богатырев.

На расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ подведены итоги уходящего года, обсуждены предложения по усилению вооруженных сил России.

В интервью радио Sputnik генерал-майор запаса, военный политолог Владимир Богатырев обобщил прозвучавшие предложения и оценки.

"Заседание коллегии Минобороны под руководством верховного главнокомандующего продемонстрировало, во-первых, уверенность в том, что наши вооруженные силы обладают достаточным запасом мощности для решения задач, которые перед ними стоят. Во-вторых, оно показало, что военно-промышленный комплекс страны справился с трудностями, вызванными ограничениями и санкциями, и в основном выполнил задачи, которые перед ним были поставлены", – сказал генерал-майор запаса.

В ходе заседания были поставлены и новые задачи, продолжил он.

"В-третьих, была продемонстрирована необходимость реформирования вооруженных сил, в том числе наращивания сил и средств на западном направлении, о чем было заявлено в предложениях министра обороны о формировании вместо одного Западного военного округа двух военных округов и увеличения численности соединений сухопутных войск, ВМФ, ВВС, ракетных войск и артиллерии. И, наконец, четвертое: в заявлениях президента РФ прозвучала уверенность в том, что задачи специальной военной операции будут выполнены. Естественно, через объединение усилий народа, общества, правительства и вооруженных сил", – заключил Владимир Богатырев.