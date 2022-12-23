На Западе рассказали о бессилии ВСУ перед российскими истребителями

Business Insider: ВСУ бессильны перед ракетами и радарами истребителей ВКС России

Украинские летчики подтверждают, что российские Су-30СМ и Су-35С полностью превосходят истребители ВВС Украины, сообщает Business Insider со ссылкой на доклад Королевского института оборонных исследований. Киев может проиграть войну в воздухе без помощи Запада, насколько бы успешно ни действовали его летчики, считают авторы доклада.

Майкл Пек

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Неудачи российской авиации в небе над Украиной и поразительная стойкость украинской авиации часто заслоняют мрачную реальность: ВВС Украины столкнулись с противником, имеющим превосходство в самолетах и ракетах.

Поскольку Россия обладает численным преимуществом и более современной боевой техникой, Киев может проиграть войну в воздухе без помощи Запада, насколько бы успешно ни действовали его летчики. Такой вывод сделал Королевский институт оборонных исследований в своем докладе о первых пяти месяцах вооруженного конфликта.

Российские ВВС ограничили боевые вылеты над украинской территорией, отчасти из-за понесенных потерь. Однако некоторые истребители могут сбивать украинские самолеты авиационными ракетами большой дальности, оставаясь вне досягаемости авиации противника.

"Украинские летчики подтверждают, что российские Су-30СМ и Су-35С полностью превосходят истребители ВВС Украины по техническим характеристикам", — говорится в докладе. Авторы отмечают, что благодаря возможностям по обнаружению и поражению целей в нижней полусфере на большом расстоянии, которыми обладают российские РЛС Н011М "Барс" и Н035 "Ирбис-Э", русские обнаруживают низколетящие украинские самолеты несмотря на засветку от земли.

В соответствующих обстоятельствах российский истребитель, летящий с большой скоростью на высоте 12 тысяч метров, может уничтожить украинский самолет, который летит ниже, чтобы не быть обнаруженным.

Кроме того, российские истребители оснащены ракетами "воздух-воздух" Р-77-1, которые действуют по принципу "выстрелил — забыл". Они могут наводиться на цель самостоятельно благодаря активной радиолокационной головке самонаведения. Украинские летчики-истребители вынуждены обходиться ракетами Р-27 и полуактивными РЛС, которые должны постоянно облучать цель, дабы ракета могла ее обнаружить.

Поскольку цель Р-27 надо постоянно облучать, чтобы ракета могла осуществить ее захват, аппаратура радиолокационного обнаружения на российском самолете оповестит летчика об облучении, и он сможет активировать средства радиоэлектронного подавления и радиолокационные ловушки, либо совершить маневр уклонения. Радар на российской Р-77-1 включается всего за несколько секунд до удара по цели, сокращая время реагирования украинского пилота.

"На всем протяжении военных действий российским летчикам часто удается осуществить захват цели РЛС и выпустить по украинским истребителям ракеты Р-77-1" на расстоянии более 100 километров, говорится в докладе королевского института. "Хотя при осуществлении таких пусков вероятность поражения цели низка, они вынуждают украинских летчиков переходить к обороне или идти на риск, находясь вне зоны действия своих огневых средств. Некоторые такие ракеты, выпущенные с большого расстояния, находят свою цель".

Полет на малой высоте во избежание обнаружения противником увеличивает риски, с которыми сталкиваются украинские летчики, поскольку он повышает уязвимость от огня наземных средств и вероятность столкновения с землей.

До начала вооруженного конфликта российская авиация создавала впечатление передового и высокотехнологичного вида вооруженных сил, однако на деле она оказалась удивительно неэффективной по целому ряду причин, в том числе, из-за отсутствия высокоточного оружия, организационных проблем и недостаточной обученности летчиков. Но это не значит, что российская авиация глупа.

Например, Россия организовала постоянное патрулирование в воздухе с участием высотных истребителей. "Такое дежурство оказалось весьма эффективным в борьбе с украинскими штурмовиками и истребителями. Самые большие проблемы создают ракеты Р-37М "воздух — воздух" большой дальности и самолеты МиГ-31БМ", — отмечается в докладе.

В ходе высотного боевого патрулирования с привлечением Су-35С, а в последнее время перехватчиков МиГ-31БМ, "удается сбивать значительное количество украинских штурмовиков вблизи линии фронта с таких расстояний, когда российские самолеты неуязвимы для ответного огня", говорится в докладе.

У Р-37 дальность составляет до 320 километров, а российские ВВС, известные под аббревиатурой ВКС, в октябре выпускали до шести Р-37М ежедневно, отмечают авторы доклада. "Из-за исключительно высокой скорости ракеты, очень большой эффективной дальности и головки самонаведения, предназначенной для перехвата низколетящих целей, уклониться от нее особенно трудно".

Украине повезло в том, что у России мало самолетов-заправщиков, и часто проводить патрулирование она не может. Но если украинские самолеты не могут летать, поскольку их могут перехватить и уничтожить, вся нагрузка ложится на ПВО Украины, в том числе, на зенитно-ракетные комплексы большой и малой дальности, а также на зенитные орудия.

Поначалу Украина опасалась, что Россия своими ракетами и самолетами уничтожит ее ПВО, но украинские зенитчики сумели добиться немалых успехов. С апреля российские летчики "с большой неохотой пробивают себе дорогу в украинское воздушное пространство, потому что первые попытки обернулись потерями".

Наибольшую угрозу представляют украинские зенитные ракеты и переносные зенитно-ракетные комплексы типа "Стингер". "Это повлияло на поведение российских летчиков и существенно ограничило их эффективность", говорится в докладе института оборонных исследований.

Институт рекомендует Украине приобрести западные истребители, выделяя в качестве оптимального кандидата шведский истребитель "Грипен". У него прочная, простая в эксплуатации и обслуживании конструкция, и он может осуществлять взлет и посадку на импровизированной полосе. Институт также призывает Запад направить на Украину средства ПВО.

Прежде всего, подчеркивают авторы доклада, не следует переоценивать успехи Украины в борьбе с российской авиацией. "Существует реальная опасность, что такой успех приведет к излишней самоуверенности Запада, и он проявит необоснованную самоуспокоенность при оценке опасности российских ВКС для вооруженных сил Украины, инфраструктуры и городов".