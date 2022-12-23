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ТАСС

Минобороны Дании выделило $45,3 млн на закупку вооружений для Украины

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Центр города Копенгаген
Центр города Копенгаген.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Субботин

Средства будут выделены из резерва ведомства

СТОКГОЛЬМ, 21 декабря. /ТАСС/. Дания внесет 300 млн крон ($45,3 млн) в британский Международный фонд для Украины на закупку вооружений и снаряжения для ВСУ. Об этом в среду в пресс-релизе сообщает Минобороны Дании.

Средства будут выделены из резерва ведомства. Договоренность об этом достигнута между правительством и парламентскими партиями.

"Борьба Украины за свободу - это борьба наша и Европы. Поэтому правительство совместно с Фолькетингом (однопалатным парламентом - прим. ТАСС) приняло решение пожертвовать Украине еще 300 млн крон. Правительство продолжит датскую поддержку украинцам как в экономическом, так и в военном и гуманитарном отношении", - заявил министр обороны Дании Якоб Эллеман-Енсен.

Военная помощь Дании Украине составляла до настоящего времени около €510 млн, гражданская - €147 млн. 

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Страны
Дания
Украина
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