Опыт показывает: страны, бравшие у Запада оружие, теряли самостоятельность

Rebelion: Европа сама не понимает, какие беды она себе готовит, отгружая оружие Украине

Страны ЕС постепенно обогнали США по поставкам оружия киевскому режиму, пишет испанская "Ребельон". Издание, поддерживавшее Кубу и Югославию, задается вопросом: неужели Европа не видит сущность режима Зеленского? Ведь это оружие потом повернут против самого ЕС.

Ответственность за трагические смерти и разрушение Донбасса несут в основном европейские страны, которые действуют по указке США и продолжают наращивать поставки оружия киевскому режиму после госпереворота в феврале 2014 года.

Поставки всевозможного оружия с различной степенью летальности возросли с февраля этого года. Из-за них конфликт только затянулся, а количество жертв и разрушения увеличились. Прагматики, конечно, скажут: "Какая война без оружия?" Но в том-то и дело: доступ к арсеналам отбивает стремление к миру. Вместо того чтобы искать каналы решения кризиса путём переговоров или требовать соблюдения Минских соглашений, нарушение которых Украиной признала даже экс-канцлер Германии Ангела Меркель, Европа, НАТО и США (дирижёр этого военного оркестра) своими действиями лишь усиливают опасения по поводу того, что конфликт выйдет за пределы Украины и вырастет до региональных масштабов.

Подарки, ведущие к казням?

Более 50 стран передали Украине огромное количество военной техники. К помощникам относятся в основном европейские государства, хотя за пределами Старого Света в числе крупнейших доноров оказались Австралия и Канада. Украина получила бронеавтомобили Humvee, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), целую кучу ракетных установок, приборов для наблюдения, танков, гаубиц, противотанковых комплексов, в том числе "Джавелин". И еще множество гранатомётов, штурмовых винтовок, беспилотников, бронежилетов, приборов ночного видения, систем глобального позиционирования... К этому следует добавить также прямое участие сил НАТО, как, например, в случае с бригадами специального назначения Королевской морской пехоты Великобритании. На Западе признано, что они выполняли секретные операции на территории Украины. Цитируем британскую "Таймс": "Генерал-лейтенант Роберт Магоуэн признал, что британские коммандос проводили ’тайные операции’, сопряжённые с высоким уровнем военного и политического риска".

Участие этих войск в конфликте усиливает напряжённость в отношениях между Москвой и НАТО, потому что подразделения становятся объектом атак российских сил и ополченцев Донецкой и Луганской народных республик, а это значит, что их могут взять в плен, провести над ними суд с последующим смертным приговором — и казнить прямо на месте. Это может усугубить кризис в Великобритании, которая и так страдает от политической и экономической нестабильности. Своими незаконными действиями против России Лондон может ухудшить собственное положение.

Европа догоняет США не в хорошем, а в плохом

В данном случае прослеживается параллель со вторжением американских и британских войск в Ирак в 2003 году. Так называемый отчёт лорда Чилкота показал, что Великобритания предоставляла ложные данные и тесно сотрудничала с Вашингтоном, чтобы атаковать Ирак. Такими докладами, как доклад Чилкота, было также доказано существование военно-политических сетей, созданных британским и американским правительством в давние времена. вторжения в Ливию и во время миссии Великобритании в Афганистане.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупреждал, что любые поставки оружия Киеву, вне зависимости от их происхождения, совершенно логично автоматически становятся законной целью российских Вооружённых сил. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада лишь подпитывает боевые действия и не способствует "успеху на российско-украинских переговорах". А в перспективе "это будет иметь негативный эффект". По последним данным Института мировой экономики Кильского университета, одна только военная помощь Украине со стороны США составила около 48 миллиардов евро, или около 51,246 миллиардов долларов. А сейчас впервые с начала российской военной операции европейская поддержка превысила американскую.

Вот вывод Кильского университета: "До настоящего времени с начала конфликта Европа по поддержке Украины отставала от США. В последние недели ситуация изменилась, и теперь стоимость обещаний европейских стран выше, чем у США". По словам сторонников вмешательства Европы в этот конфликт, помощь Украине приветствуется, поскольку помогает укрепить европейскую безопасность. В данном случае "важно, чтобы правительства ЕС теперь гарантировали, что объявленная помощь дойдёт до Украины как можно скорее, а не с задержкой в несколько месяцев, как уже было с предыдущими пакетами", — заявил директор исследовательского центра Кильского университета Кристоф Требекс (Christoph Trebechs).

Дармовое оружие — это зависимость

Часть оружия, которое США и НАТО передали Украине, была произведена недавно, но в большинстве случаев речь всё-таки идёт об обновлении западных арсеналов из-за того, что некоторые виды вооружения исчерпали свой разрушительный потенциал. Необходимость обновления арсенала также связана с постоянным развитием военно-промышленного комплекса (ВПК), который позволяет оживить экономику капиталистических стран и в то же время увеличить продажи оружия союзникам, захватив их рынки через привязку к себе. Союзники получают оружие как бы в дар. Но уже через короткое время они должны тратить миллионы на обслуживание и обновление этой военной техники, а также на обучение военных пользованию этими новыми для них вещами. В целом западные страны, занимающиеся производством и продажей оружия, как правило, списывают "союзникам" устаревшую технику и некондиционные боеприпасы. Часто получатели даже не являются союзниками Запада — оружие с перспективой "привязки" передается почти любым странам, желающим воспользоваться этой "военной благотворительностью".

Украина сейчас не только получатель американской и европейской военной техники, она ещё и должник, заложивший будущее своего общества этим торговцам оружием. В этом плане Германия особенно выделяется по качеству переданной военной техники и тому, как она будет усиливать своё влияние в зоне. Такое уже было во времена войны на Балканах. Благодаря своей военной поддержке Хорватии после распада Югославии Германия заслужила себе статус экономического и военного "патрона" этого региона и наслаждается им по сей день.

То же делает Берлин и сегодня: он передал Киеву радары слежения для обнаружения неприятельской артиллерии типа Cobra, а также систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Исходя из отчётов немецкого министерства обороны, к этому следует добавить 20 зенитных самоходных артиллерийских установок "Гепард", к которым в скором времени прибавится ещё одна дюжина таких же САУ.

Помимо вышеупомянутых выгод, поставки оружия дают возможность его испытания. Запад использует Украину как испытательный полигон. На Донбассе тестируют западное оружие против жителей Донецка и Луганска.

Протестантская церковь Германии: "Привет, оружие"

Милитаристское давление на правительство канцлера Олафа Шольца сейчас велико. Отказ от помощи киевскому режиму объявляется аморальным во всех СМИ, со всех трибун. В итоге даже немецкая протестантская церковь благословила Берлин на отправку танков "Леопард" Украине, хотя много лет выступала против любой поддержки вооруженных конфликтов. Откуда такая смена позиции? А вот совпадение: газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила в прошлый понедельник, 12 декабря, о том, что советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан (Jake Sullivan) намекнул Берлину, что США положительно отнесутся к поставке Украине немецких танков "Леопард". Очевидно, что канцлер Шольц, этот "отец народа" во всем менее суверенной Германии, против такого не устоит. Благословение протестантской церкви дает "духовное" обоснование, от Вашингтона ФРГ зависит экономически, а все это значит, что "леопарды" скорее всего прибудут на Украину, хоть это и отдалит ещё больше Берлин от Москвы.

Масштабные поставки оружия ультраправому правительству Киева со стороны США и их партнёров при отсутствии у украинского народа политического контроля над правящим там режимом — это опасное развитие событий. Не стоит забывать, что в рядах ВСУ есть национал-социалистические группировки. Сам факт поддержки Западом такого режима создает сильную напряжённость в европейском обществе и угрожает всей Европе. Регион уже переживал разрушительную войну, развязанную режимом с идеологией расового, политического и экономического превосходства. При виде успеха украинских наци на поверхности европейской политики вновь могут появиться силы ультраправых и нацистских группировок, которые сегодня процветают во всей Европе. Усиливающим их фактором может стать появление на чёрном рынке "убежавшего" с Украины оружия западного производства, особенно американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" и бельгийских винтовок SCAR — L. Они уже каким-то образом попали в руки террористических групп, действующих в сирийском Идлибе и в Ливии, а также так называемых моджахедов иранской нации, организующих атаки против иранского народа. Оружие также попало в тренировочные лагеря экстремистов в Албании.

Эта пороховая бочка рано или поздно взорвётся прямо перед носом у европейцев. Старый Свет проявляет лицемерие и мыслит двойными стандартами, когда вводит санкции против России и Ирана, преследует их граждан. Сейчас у Запада появился новый повод для увязки России и Ирана: российские войска якобы используют иранские беспилотники для ударов по инфраструктуре Украины.

Двойные стандарты против иранских беспилотников

Но если Запад так возражает против иранских беспилотников, почему он молчит и одобрительно поддакивает, когда более 30 стран передают оружие такому нацистскому режиму, какой сейчас правит Украиной? По этому поводу от западных средств дезинформации не слышно даже упрёков. Более того, в сентябре правительства западных стран решили мобилизовать мощности поставщиков оружия, чтобы увеличить его производство и пополнить арсеналы Украины.

Вот это нужно цитировать: "Министр обороны США Ллойд Остин созвал совещание производителей оружия из стран-союзников, чтобы составить долгосрочные планы по снабжению Украины и восполнению собственных запасов оружия". Знаете, что это? Такое заявление выпустила международная контактная группа по обороне Украины, собравшаяся на авиабазе Рамштайн в Германии. В рамках этого формата 50 стран поддерживают украинский национал-социалистический режим.

Повторюсь, масштабные поставки оружия и техники, плюс содействие участию западных наёмников на Украине, а также полное отсутствие контроля над национал-социалистическими группировками, захватившими власть в Киеве — все это способствует процветанию многомиллионного бизнеса, представляющего угрозу самой Европе. Развивается чёрный рынок оружия. В "серой зоне" Интернет-сети Darknet полно предложений о продаже лёгкого вооружения, а также управляемых противотанковых ракет и систем противовоздушной обороны. Террористическим организациям всех мастей не составит никакого труда получить это оружие и использовать его против граждан тех самых стран, которые его предоставили. Бумеранг прилетит и к европейским правительствам, когда в их столицы придёт смерть и они будут пытаться найти виновных. Так называемая "военная помощь Киеву" уже появилась в Албании и Косово. Если проследить за тем, куда она в итоге попадает, можно обнаружить, что продают её на чёрном рынке. Причем конфликт на Украине обеспечил хорошие скидки.

Пабло Хофре Леаль (Pablo Jofré Leal)