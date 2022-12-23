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ТАСС

Индия отправит в космос первый пилотируемый корабль в конце 2024 года

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РН GSLV Mark III
Индийская ракета-носитель GSLV Mark III.
Источник изображения: defence.pk

Перед пилотируемым полетом состоятся два полета кораблей в беспилотном режиме

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 декабря. /ТАСС/. Полет первого национального индийского космического корабля "Гаганьян" запланирован на конец 2024 года. Об этом сообщил в среду госминистр Индии по науке и технологиям Джитендра Сингх в письменном сообщении депутатам нижней палаты парламента.

Госминистр также указал, что астронавты, назначенные для пилотируемого космического полета, уже определены и в настоящее время проходят специальную подготовку в Бангалоре. Перед пилотируемым полетом состоятся два полета кораблей в беспилотном режиме.

"Первый беспилотный полет программы "Гаганьян", то есть миссия G1, направлен на проверку характеристик ракеты-носителя, двигательной установки орбитального модуля, управления миссией, системы связи и операций по восстановлению. Миссия будет использовать гуманоида в качестве полезной нагрузки", - сообщил министр.

Сингх указал, что первая беспилотная миссия G1 планируется на последний квартал 2023 года, за ней последует вторая беспилотная миссия G2, которая запланирована на второй квартал 2024 года, затем состоится пилотируемый космический полет - в четвертом квартале 2024 года.

В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил, что его страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж к августу 2022 года, когда страна будет отмечать 75 лет освобождения от британского колониального господства. Название проекта "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса) означает "небесный корабль". Первоначально планировалось, что трое членов экипажа проведут на орбите от пяти до семи дней, группа индийских астронавтов уже прошла подготовку в российском Звездном городке.

Однако в ноябре прошлого года Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила, что из-за пандемии коронавирусной инфекции, остановившей в марте 2020 года большинство работ по проекту, отправка на орбиту миссии "Гаганьян" была отложена. 

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Страны
Индия
Компании
ISRO
Проекты
2020-й год
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