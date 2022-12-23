Венгрия будет готовить украинских военных медиков

Будапешт не будет участвовать в других компонентах тренировочной миссии Евросоюза для украинской армии

БУДАПЕШТ, 21 декабря. /ТАСС/. Венгрия не будет участвовать в тренировочной миссии Евросоюза для украинской армии за исключением одного из ее компонентов - подготовки военных врачей. Об этом сообщил в среду премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на пресс-конференции в Будапеште по итогам 2022 года.

Он подтвердил, что венгерское правительство не будет принимать участие в тренировочной миссии ЕС для украинских вооруженных сил и не будет выделять на нее большие средства. По его словам, Венгрия задействована лишь "в одном компоненте" этой программы. "Мы участвуем в подготовке украинских военных медицинских специалистов для гуманитарных целей", - уточнил премьер.

Орбан также подтвердил, что Венгрия по-прежнему не намерена поставлять вооружения Киеву и обеспечивать их транзит по своей территории. "Это не наша война. Мы хотим, чтобы нас не затрагивал военный аспект этого конфликта", - сказал глава правительства. Он заявил, что Венгрия призывает противоборствующие стороны урегулировать ситуацию на Украине путем переговоров.