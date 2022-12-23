Глава Генштаба Польши побывал на Украине

Демонстранты с флагами Польши и Украины в Варшаве.

Раймунд Анджейчак обсудил сценарии развития ситуации в регионе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным

КИЕВ, 21 декабря. /ТАСС/. Начальник Генштаба Вооруженных сил Польши Раймунд Анджейчак посетил Украину и обсудил сценарии развития ситуации в регионе с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным.

"Приветствовал в Украине начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Польша и моего друга генерала Раймунда Анджейчака, - написал Залужный в среду в своем Telegram-канале. - Это возможность откровенно обсудить ситуацию в регионе и сценарии ее развития".

Главком ВСУ напомнил, что Польша передает Украине вооружение, военную технику, боеприпасы и материалы, проводит на своей территории подготовку украинских военнослужащих и лечение раненых. По словам Залужного, Польша также содействует Украине в "переходе на тяжелое вооружение государств-членов НАТО".