В Китае рассказали, когда и чем закончится украинский конфликт

GT: переломный момент конфликта на Украине наступит в 2024 году

Конфликт на Украине, несомненно, затянется, и его исход определят политические факторы, заявили GT китайские эксперты. Критически важными станут президентские выборы в США в 2024 году, считает один из них. Тогда Вашингтон четко решит, достаточно ли он "выжал" из своих союзников.

В субботу в Пекине состоялась ежегодная конференция Global Times 2023 на тему "Китай и мир после XX-го съезда КПК". Чтобы обсудить важность стабильности Поднебесной в меняющемся мире и выяснить, каким путем страна должна идти в 2023 году, чтобы лучше реализовать свои возможности перед лицом вызовов, повестка была сосредоточена на четырех главных темах: сосуществование КНР и США, воссоединение двух сторон Тайваньского пролива, российско-украинский конфликт и экономические перспективы Китая. Ниже приведены выдержки из мнений участвующих экспертов о том, чем закончится конфликт на Украине.

У Синьбо, декан Института международных исследований Фуданьского университета

Российско-украинский конфликт на данном этапе можно охарактеризовать двумя особенностями: обе стороны намерены продолжать борьбу, стремления к переговорам нет.

Судя по нынешним условиям, есть два возможных исхода конфликта. Первый — Москва и Киев будут противостоять друг другу и в то же время инициируют переговоры. При этом обе стороны продолжат вооруженные действия, мирные переговоры в конечном итоге будут проводиться для вида.

Второй возможный финал: настанет перемирие, но никакого мирного договора заключено не будет. У обеих сторон на определенном этапе просто не останется сил бороться, поэтому де-факто или по военным причинам будет обозначена линия прекращения огня. Но из-за слишком разных позиций соперники не смогут прийти к официальному мирному соглашению.

Забегая вперед, скажу, что 2024 год — это критический момент, потому что и в России, и в Соединенных Штатах пройдут президентские выборы. Эти политические факторы определят более четкое решение украинского вопроса. Поэтому я думаю, что украинский конфликт, скорее всего, останется в состоянии неопределенности до 2024 года.

Наконец, очевидно, что каждой стороне придется корректировать свои цели. Это единственный способ, которым они могут найти выход. Например, основная цель Москвы — не допустить вступления Украины в НАТО.

Чжу Фэн, директор Института международных исследований Нанкинского университета

Российско-украинский конфликт неизбежно продлится, и это затягивание внесет три основных фактора неопределенности.

Во-первых, если по случайности российские ракеты упадут в какой-нибудь стране НАТО, активизирует ли это механизм коллективной защиты Североатлантического альянса? Не вызовет ли это дальнейшее перерастание конфликта на Украине в прямую военную конфронтацию между Россией и членами НАТО?

Во-вторых, не приведет ли затянувшийся конфликт к аварии, подобной чернобыльской, на трех действующих на территории Украины АЭС? Если произойдет новый радиоактивный взрыв и заражение земли, что это будет на самом деле означать для Киева и для Европы?

В-третьих, если Запад увеличит военную помощь Украине в продолжающемся конфликте, то это осложнит дальнейшую эффективную борьбу России. Не заставит ли это Москву использовать тактическое ядерное оружие для самообороны?

По своему характеру конфликт на Украине является очень типичной опосредованной войной между крупными державами. С распадом Советского Союза в декабре 1991 года напряженность между ними ослабла и мир вступил в эпоху глобализации. Текущий кризис обозначил возвращение борьбы великих держав и "горячей войны". Для всех очевидно, что настоящая битва, в конце концов, разворачивается между Москвой и Вашингтоном. С этой точки зрения затягивание российско-украинского конфликта может привести к тому, что мир действительно вступит в эпоху "новой холодной войны", а его влияние на общую глобальную политическую и экономическую ситуацию возрастет.

Конфликт на Украине также в значительной степени может стать примером того, как изменится взаимозависимость между Китаем и США, которая постепенно развивалась с момента установления дипломатических отношений между двумя странами и начала проведения в КНР политики реформ и открытости, если Соединенные Штаты продолжат всестороннее стратегическое подавление и политику жесткой конкуренции против Поднебесной. Я считаю, что украинский кризис должен заставить Пекин по-новому взглянуть на развитие китайско-американских отношений и дипломатию великой державы в будущем.

Чжоу Ли, бывший заместитель заведующего отделом международных связей ЦК КПК

Ключ к разрешению кризиса находится в руках Соединенных Штатов и Европейского союза. США и ЕС не предприняли существенных усилий для смягчения украинского конфликта, а вместо этого двигались в противоположном направлении, постоянно поставляя Киеву оружие и боеприпасы. Прямо сейчас мы должны проявлять бдительность в отношении затянувшегося и расширяющегося противостояния между Россией и Украиной. Если эскалация продолжится, то это окажет огромное негативное влияние, а также принесет убытки не только Украине, России и Европе, но и всему миру.

Что касается применения ядерного оружия, то следует отметить, что высказывания со стороны России, например, о приведении ядерных сил в "состояние особой боевой готовности" или о готовности использовать "все имеющиеся в нашем распоряжении средства для защиты страны" являются ответом на провокации США и особенно стран НАТО. Стоит обстановке на Украине хоть немного стабилизироваться, как альянс вновь начинает мутить воду, провоцировать Москву и заставлять ее делать все более серьезные заявления по этому поводу. Но в конечном итоге это лишь больше осложнит ситуацию.

Однако, судя по последним словам как президента России Владимира Путина, так и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Кремль в этом вопросе до сих пор очень сдержан. Москва ясно осознает последствия ядерной войны. Очевидно, что все стороны пытаются ее избежать.

Ши Иньхун, директор Центра американских исследований Китайского народного университета

Решающим фактором, который определит дальнейший ход украинского конфликта, является стратегическое поведение обеих сторон. Стратегия России заключается в использовании непрерывных <...> ракетных ударов в качестве основных средств ведения спецоперации, в то время как украинская армия и местные жители пытаются проводить контратаки при содействии Запада.

За пределами Украины и США, и Европа перед лицом угрозы расширения и эскалации конфликта усиливают экономические и финансовые санкции против Москвы и активизируют военные приготовления НАТО. Однако прямо сейчас поддержка ВСУ со стороны Запада ослабевает, а ее "контрнаступательный" импульс затухает. Россия же накапливает силы и готовится к новому наступлению, поэтому в конфликте вырисовываются новые поворотные моменты.

НАТО продолжает расширять военную помощь Киеву. А Москва будет и впредь поддерживать боеспособность своих сил, насколько это возможно с точки зрения ее военных возможностей. Что непредсказуемо, так это политический фактор. Например, выйдет ли конфликт за пределы Украины. Скорее всего, Россия обязательно все тщательно взвесит. Хотя она неоднократно отправляла предупреждения, никаких признаков применения ядерного оружия в зоне вооруженных действий до сих пор нет.

У Дахуэй, заместитель декана Института российских исследований университета Цинхуа

В настоящее время переговорные цели России и Украины не пересекаются. Даже если бы две стороны сели за стол переговоров на нынешнем этапе, я думаю, это было бы больше похоже на временное перемирие для реорганизации армий и поиска возможностей для возобновления конфликта.

В будущем, когда обе участницы больше не захотят затягивать конфликт, а пространство безопасности между Россией и США сожмется, применение тактического ядерного оружия, скорее всего, станет "серым лебедем" (термин, используемый для описания потенциально очень значимого события, которое считается маловероятным, но все же возможным, — прим. пер.).

Я считаю, что цель, которую преследуют Запад и Украина, — это достижение "вооруженного нейтралитета". Если конфликт зайдет в тупик, и ни одна из сторон не сможет победить другую, то НАТО согласится в дальнейшем вооружать Киев, несмотря на то, что не будет принимать его в альянс. В будущем НАТО может предоставить Украине гарантии безопасности, если та окажется в опасности, что, в первую очередь, основано на том же самом принципе "вооруженного нейтралитета".

Другим решением было бы обеспечение гарантий безопасности Киеву крупными державами или ключевыми международными организациями, в том числе пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН, или путем пересмотра Будапештского меморандума, подписанного в декабре 1994 года. Это все направления, в которых дипломатические каналы могли бы работать в будущем.

Чжан Шухуа, директор Института политических наук Китайской академии общественных наук

Я хотел бы взглянуть на украинский конфликт с точки зрения развития мировой политики, особенно в контексте изменений политической мысли и структуры после холодной войны. Этот кризис по-прежнему является продолжением миропорядка, созданного в этот период. В частности, западный лагерь во главе с США, придерживающийся менталитета холодной войны и блокового мышления, использует гегемонию для подавления других стран, а так называемые "демократию и свободу" — как предлог для экспансии, чтобы сохранить экономическое и международное господство американской системы мироустройства.

Для России важнее конфликты в политике и дипломатии и изменения в отношениях между народами. Политическая экология в мире ухудшается. Во-первых, резко упали моральные и профессиональные стандарты западных политиков. Во-вторых, обострились и обнажились раскол и противостояние политических ценностей стран мира. Российская политическая элита рассматривает украинский конфликт как столкновение цивилизаций, политических ценностей и взглядов на миропорядок. Она считает, что западные ценности и модели деградируют, однако при этом Москва не может предложить привлекательные альтернативные модели экономики, развития или политики, которые могли бы их заменить. Все, что Россия сейчас может, — это дать отпор.

В центре внимания будущего мира должен быть не только украинский кризис, но и экономическое развитие мировых держав. Во-первых, способна ли выбранная модель развития отвечать вызовам, реагировать на изменения и хаос в мире, предлагать решения, соответствующие направлению эволюции всех человеческих цивилизаций? И во-вторых, приемлема ли она для планеты и способна ли отвечать на сегодняшние глобальные запросы?

Цуй Хунцзянь, директор Департамента европейских исследований Китайского института международных исследований

Сейчас мир обеспокоен тем, что если украинский конфликт окажется пойман в процессе взаимного непрерывного истощения вооруженными действиями, не принесет ли это каких-нибудь внезапных и решительных перемен? Например, не предоставит ли Запад Киеву более современное оружие, тем самым дав ему военное преимущество? Или не расширит ли Москва эксплуатацию войск и ресурсов? Останется ли ситуация под контролем в следующий раз?

С точки зрения военных перспектив конфликт на Украине представляет собой локальный конвенциональный конфликт с применением обычных вооружений, но его последствия, а также время и место начала могут натолкнуть международное сообщество на размышления. После окончания холодной войны локальные войны по всему миру никогда не прекращались. Так почему именно этот кризис вызвал такие потрясения и затронул так много крупных держав? Является ли он началом продолжающихся, долгосрочных и драматических перемен или же это краткосрочные изменения, которые возможно контролировать? Эти вопросы напрямую связаны с окончанием эпохи "после холодной войны" и началом "новой холодной войны".

Ван Ивэй, директор Института международных отношений Китайского народного университета

С геополитической точки зрения США и Европа пытаются захватить часть бывшей сферы влияния России. Некоторые страны Центральной и Восточной Европы вступили в НАТО и ЕС, в то время как стратегическое пространство России постоянно сжималось. Чтобы ослабить Москву, Запад загнал ее в угол и вынудил "открыть огонь", а теперь накладывает на нее беспрецедентные санкции.

Для США важно обессилить не только саму Россию, но и взаимные связи на евразийском континенте, чтобы сохранить свой стратегический контроль в этом регионе. Кроме того, американский военно-промышленный комплекс, энергетические группы, финансовые конгломераты и цифровые гиганты преследуют максимальную прибыль. Пока Соединенные Штаты не выжмут огромные военные дивиденды, они не дадут конфликту остановиться.

Вопрос, когда закончится украинский кризис, зависит от того, насколько далеко США зайдут в процессе реструктуризации глобальной цепочки поставок и производственной цепочки посредством этой напряженности. Они используют этот конфликт не только для того, чтобы принудить Европу вернуться в объятья Вашингтона, ввести санкции против Москвы и выразить поддержку Киеву, но, что еще более важно, чтобы реструктурировать глобальную цепочку поставок, а это относительно долгосрочный процесс. Поэтому совокупность этих факторов может определить будущее направление украинского конфликта и то, чем и когда он закончится.