Путин осмотрел выставку новейших вооружений в НЦУО Минобороны России

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время осмотра выставки после расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ.

Путин осмотрел выставку новейших вооружений и техники в НЦУО Минобороны России

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин после расширенного заседания коллегии Минобороны РФ осмотрел выставку новейших вооружений и техники в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России.

Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов продемонстрировали президенту новейшие разработки в интересах военного ведомства.

Путин ознакомился с наземными средствами обнаружения беспилотников, барражирующими боеприпасами "Изделие 51" и "Изделие 52" (ранее известные как "Ланцет"), другими беспилотными комплексами, средствами связи, управления, элементами экипировки, стрелковым оружием, бронеавтомобилями и техникой на их базе.

Кроме того, президенту продемонстрировали разработки в области военной хирургии, протезирования и полевой медицины, в частности, комплектацию новых индивидуальных аптечек и ранцев санинструкторов.