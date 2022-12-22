Шойгу: в 2023 году будет продолжено проведение спецоперации до полного выполнения задач

Министр обороны отметил необходимость российским группировкам войск и сил обеспечить сохранение мира и стабильности в Нагорном Карабахе и Сирии

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Выполнение специальной военной операции будет продолжено в 2023 году до полного выполнения задач, также свои задачи продолжат выполнять российские войска и миротворцы в Сирии и Нагорном Карабахе.

Об этом заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"Приоритетные задачи на 2023 год: продолжить проведение специальной военной операции до полного выполнения задач. Российским группировкам войск и сил обеспечить сохранение мира и стабильности в Нагорном Карабахе и Сирии", - сказал он.