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ТАСС

Шойгу: в 2023 году будет продолжено проведение спецоперации до полного выполнения задач

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: Вадим Савицкий/ Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Министр обороны отметил необходимость российским группировкам войск и сил обеспечить сохранение мира и стабильности в Нагорном Карабахе и Сирии

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Выполнение специальной военной операции будет продолжено в 2023 году до полного выполнения задач, также свои задачи продолжат выполнять российские войска и миротворцы в Сирии и Нагорном Карабахе.

Об этом заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"Приоритетные задачи на 2023 год: продолжить проведение специальной военной операции до полного выполнения задач. Российским группировкам войск и сил обеспечить сохранение мира и стабильности в Нагорном Карабахе и Сирии", - сказал он. 

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