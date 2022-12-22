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РИА Новости

РВСН выполнили все задачи в 2022 году, отметил Каракаев

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Межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс"
Межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Командующий РВСН Каракаев отметил выполнение всех задач, стоявших в 2022 году

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) выполнили задачи, стоявшие перед ними в 2022 году, цели на следующий год сформированы, заявил командующий РВСН Сергей Каракаев.

"В Ракетных войсках стратегического назначения завершается не только учебный год, но уже и календарный год. Задачи, которые были поставлены, были в первую очередь связаны с перевооружением на новые ракетные комплексы. Задачи выполнены", - сказал Каракаев журналистам.

Он добавил, что было продолжено перевооружение на ракетные комплексы "Ярс" шахтного базирования в Козельском ракетном соединении, на боевое дежурство заступил ракетный полк на подвижном грунтовом ракетном комплексе "Ярс" в Бологовском ракетном соединении. Кроме того, очередной ракетный полк на комплексе "Авангард" заступил на боевое дежурство в Ясненском (Домбаровском) ракетном соединении.

"Задачи на следующий год сформированы, они уточнены с учётом завершения года и будут выполнены", - добавил Каракаев.

Он уточнил, что продолжаются дальнейшие работы по подготовке инфраструктуры для ракетного комплекса "Сармат" и планово проводятся испытания.

В целом, РВСН в уходящем году выполняли задачи несения боевого дежурства в особом режиме, а также провели более 200 учений, которые, по словам командующего, "дали свои результаты".

"По итогам года военным советом отмечены лучшими Омское ракетное объединение, Ужурское соединение на ракетном комплексе шахтного базирования и Йошкар-Олинское соединение, оснащённые мобильными ракетными комплексами", - напомнил Каракаев.

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