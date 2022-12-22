Шойгу: РФ нужно создать восемь бомбардировочных авиационных полков и один истребительный

По словам министра обороны, также необходимо сформировать пять артиллерийских дивизий военных округов и артиллерийские бригады большой мощности, чтобы создать артиллерийский резерв на стратегических направлениях

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. России необходимо дополнительно сформировать истребительный и восемь бомбардировочных авиационных полков. Об этом заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"Для каждой общевойсковой (танковой) армии содержать смешанную авиационную дивизию и бригаду армейской авиации численностью 80-100 боевых вертолетов. Кроме того, дополнительно сформировать три управления авиационных дивизий, восемь бомбардировочных авиационных полков, один истребительный авиационный полк, шесть бригад армейской авиации", - заявил Шойгу.

По словам министра, необходимо сформировать пять артиллерийских дивизий военных округов и артиллерийские бригады большой мощности, чтобы создать артиллерийский резерв на стратегических направлениях.

Шойгу также считает, что пять дивизий морской пехоты необходимо сформировать в береговых войсках ВМФ РФ. "В береговых войсках Военно-морского флота на базе существующих бригад морской пехоты сформировать пять дивизий морской пехоты", - сказал он.