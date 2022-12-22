Путин выразил уверенность в выполнении всех задач СВО

Путин: против России активно используется военный потенциал почти всех основных стран НАТО

Все задачи специальной военной операции (СВО) России по защите Донбасса будут, безусловно, выполнены. На это указал 21 декабря президент России Владимир Путин, выступая в ходе расширенной коллегии Минобороны РФ.

«На всех территориях России будет обеспечена безопасность наших граждан. Сила увеличивается постоянно, с каждым днем, мы будем этот процесс наращивать», — отметил глава государства.

Президент заявил, что против России сейчас активно используется военный потенциал почти всех основных стран Североатлантического альянса (НАТО). Средства, которые ими применяются, должны быть тщательно проанализированы и использованы в строительстве наших Вооруженных сил России для повышения боевых возможностей войск, а также российских спецслужб.

При этом российские военные уже получили огромный боевой опыт в ходе СВО. И этот опыт, в свою очередь, должен стать основой для совершенствования боевой учебы в дальнейшем, указал российский лидер.

«Наши солдаты, сержанты и офицеры сражаются за Россию мужественно и стойко, уверенно, шаг за шагом решают поставленные задачи, и эти задачи будут, безусловно, выполнены», — отметил Путин.

Президент также отметил, что российские военные сегодня сражаются с врагами, как это делали герои войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной войны. При этом, как отметил российский лидер, «это не высокопарные слова».

Ранее в среду сообщалось, что президент РФ также в ходе заседания коллегии Министерства обороны поблагодарил солдат и офицеров, участвующих в спецоперации по защите Донбасса.

13 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что восстановление мирной жизни в Донбассе остается абсолютными приоритетом власти. Песков подчеркнул, что в регион направляются большие средства. Это плотно контролируют все ведомства, отвечающие за восстановление Донбасса.

До этого, 11 декабря, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби указал, что Россия намерена продолжать спецоперацию по защите Донбасса. По словам Кирби, в Белом доме видят, что президент России полон решимости продолжать военные действия против Украины.

16 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что цели российской специальной военной операции по защите Донбасса не менялись. И российское Минобороны продолжает наносить ракетные удары по объектам, которые прямо или косвенно относятся к военной инфраструктуре Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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