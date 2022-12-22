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Путин заявил о наращивании потенциала ВС РФ без ущерба экономике

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Куравлев

Министерство обороны РФ понимает все преимущества Вооруженных сил России и видит, что необходимо сделать для совершенствования. Ведомство будет использовать все возможности, чтобы наращивать потенциал. Об этом 21 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил президент страны Владимир Путин.


По его словам, развитие армии будет проходить «спокойно» и без «всякой суеты». Власти займутся укреплением обороноспособности в целом и решением задач, которые стоят в рамках специальной военной операции.

«Мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности где надо и там, где не надо, мы разрушали свою экономику», — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что власти не намерены действовать в ущерб людям и стране. Он добавил, что не сомневается в достижении всех поставленных целей в военной сфере.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в начале декабря заявил о необходимости наращивать темпы обеспечения экипировкой и медикаментами солдат российской армии.


По его словам, Минобороны, Росгвардия, МВД и ФСБ уже заявили о приведении нормативов обеспеченности со своими реальными нуждами. В настоящий момент завершается работа по составлению планов поставок.

В конце ноября Мишустин сообщал, что целевые задания по обеспечению армейских нужд в зоне специальной военной операции утверждены. По его словам, правительством также определен перечень федеральных ведомств, которые могут проводить государственные закупки.

Еще 10 ноября Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу и Мишустину обеспечить военных необходимым в соответствии с их потребностями.

Также Путин поручил правительству представить предложения по контролю за расходами на обеспечение проведения спецоперации по защите Донбасса.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Минoбороны РФ
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Путин Владимир
Шойгу Сергей
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