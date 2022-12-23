У России хороший опыт разработки беспилотников, заявил Путин

Путин: российская промышленность может разрабатывать воздушные и наземные беспилотники

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. У России есть хороший опыт разработки подводных беспилотников, промышленность способна разрабатывать воздушные и наземные аппараты, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в среду принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

"Возвращаясь к теме беспилотников, отмечу, что у нас есть хороший опыт разработки уникальных подводных беспилотных аппаратов. И знаю, что промышленность располагает всеми возможностями для создания широкой линейки воздушных и наземных беспилотных аппаратов с самыми лучшими и высокими тактико-техническими характеристиками, включая элементы искусственного интеллекта", - сказал президент на заседании коллегии.