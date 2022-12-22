Шойгу: боевые возможности ВС РФ выросли более чем на 13%

Глава Минобороны подчеркнул, что все задачи на 2022 год Вооруженными силами выполнены

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Все задачи Вооруженными силами РФ на 2022 год выполнены, боевые возможности выросли более чем на 13%. Об этом заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"В целом все задачи, определенные на 2022 год, вооруженными силами выполнены. Их боевые возможности выросли более чем на 13%. Обеспечен заданный уровень поддержания обороноспособности страны", - сказал он.