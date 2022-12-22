Путин заявил об отсутствии ограничений в финансировании ВС РФ

По словам президента, страна и правительство дают армии все, что она просит

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, открывая расширенное заседание коллегии Минобороны, заявил, что никаких ограничений по финансированию Вооруженных сил РФ нет.

Он добавил, что войска должны быть обеспечены всем необходимым на высоком уровне. "Мы знаем, что на поле боя не может быть мелочей. Поэтому нужно обратить особое внимание, я знаю, что министерство занимается этим, тем не менее хочу еще раз это подчеркнуть - медицинские аптечки, питание, сухие пайки, форма, обувь, защитные шлемы, бронежилеты, все должно быть на самом современном и высоком уровне. <...> У нас нет никаких ограничений по финансированию, страна, правительство дают все, что армия просит, все. Надеюсь, что ответ будет должным образом сформулирован и соответствующие результаты будут достигаться", - сказал глава государства.

Снабжение армии должно осуществляться, исходя из реальных потребностей, подчеркнул Путин. "Необходимо насытить войска приборами ночного видения, качественными прицелами, снайперскими винтовками нового поколения. Не буду перечислять всего, но скажу главное - все, что необходимо бойцу, должно быть современным, удобным и надежным, а снабжение осуществляться из реальных потребностей. Если какие-то ведомственные нормативы устарели, их нужно менять быстро", - заключил президент.