Войти
РИА Новости

Путин заявил, что не сомневается в достижении поставленных целей

137
0
0
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Путин не сомневается, что все поставленные Вооруженным силам цели будут достигнуты

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается, что все обозначенные Вооруженным силам РФ цели будут достигнуты.

"Выражаю уверенность и хочу вам передать, вы сами чувствуете настроение в стране, вся страна смотрит на вооруженные силы, желает вам успехов, удачи. Мы не сомневаемся в достижении всех результатов, которые нами сформулированы, ставятся... Не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой ставим, будут безусловно достигнуты", - сказал он на итоговой коллегии Минобороны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
23.05.2022
МБР "Сармат" невозможно перехватить - разработчик
23.02.2022
Вооруженным силам РФ поручено обеспечить в ДНР и ЛНР функции по поддержанию мира - указы президента
23.03.2021
"Нацелить ракеты на Москву": японцев расстроил полет российских бомбардировщиков Ту-95
28.10.2020
Воскресшая сердюковщина
18.11.2016
Саргсян положительно оценил создание Объединенной группировки войск РФ и Армении
11.02.2010
Поставка истребителей пятого поколения в ВВС РФ отложена на два года
08.08.2007
До 2015 года комплексами С-400 будут оснащены два десятка дивизионов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 02:53
  • 1
Госдума приняла закон об упрощении передачи военной продукции в рамках гособоронзаказа
  • 22.12 02:18
  • 116
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 22.12 02:12
  • 40133
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.12 00:53
  • 2
Вертолеты Ка-52 уничтожили опорные пункты и бронетехнику ВСУ
  • 22.12 00:33
  • 1
Небензя назвал надуманными обвинения в адрес РФ в использовании на Украине иранских дронов
  • 22.12 00:26
  • 1
В России «придумали» как защитить самолеты от ракет с самонаведением
  • 22.12 00:00
  • 1
Получит ли Лукашенко российское ядерное оружие
  • 21.12 23:47
  • 1
Держать строй: Россия и Белоруссия организуют единое оборонное пространство
  • 21.12 21:13
  • 1
Танки Т-90М "Прорыв" поступили группировке "Отважные" в зоне военной операции
  • 21.12 20:22
  • 2
Антироссийские санкции подстегнули спрос на отечественную радионавигацию для морского и речного флота
  • 21.12 20:19
  • 1
Военный эксперт рассказал о преимуществах танка Т-90М «Прорыв»
  • 21.12 19:06
  • 107
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 21.12 16:25
  • 0
ТЕПЛОВИЗОРЫ, КВАДРОКОПТЕР И ЭКИПИРОВКА: ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ОТПРАВЛЯЕТ НА ФРОНТ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
  • 21.12 13:47
  • 0
В польский сейм внесен законопроект об отмене уголовной ответственности за наемничество на Украине
  • 21.12 08:24
  • 1
В России рассказали о технологиях следующего поколения в БПЛА «Охотник»