Путин заявил, что не сомневается в достижении поставленных целей

Путин не сомневается, что все поставленные Вооруженным силам цели будут достигнуты

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается, что все обозначенные Вооруженным силам РФ цели будут достигнуты.

"Выражаю уверенность и хочу вам передать, вы сами чувствуете настроение в стране, вся страна смотрит на вооруженные силы, желает вам успехов, удачи. Мы не сомневаемся в достижении всех результатов, которые нами сформулированы, ставятся... Не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой ставим, будут безусловно достигнуты", - сказал он на итоговой коллегии Минобороны.