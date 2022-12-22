Шойгу призвал создать Московский и Ленинградский военные округа

Шойгу в ответ на расширение НАТО поручил создать Московский и Ленинградский военные округа

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В России в числе ответных мер на расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции надо будет создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных Сил – Московский и Ленинградский военные округа, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на Северо-Западе России", - сказал Шойгу в среду на расширенной коллегии военного ведомства.

В числе этих мер надо "создать два межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных Сил - Московский и Ленинградский военные округа", отметил Шойгу.