Шойгу заявил, что Международный антифашистский конгресс будет проводиться ежегодно

Первый такой конгресс состоялся 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в рамках международного военно-технического форума "Армия-2022"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Проведенный впервые в августе в рамках форума "Армия-2022" Международный антифашистский конгресс станет ежегодным. Об этом заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"В этом году проведен I Международный антифашистский конгресс. В нем приняли участие государственные и общественные деятели, ветераны Великой Отечественной войны, девять делегаций иностранных государств и военные атташе 26 стран. Участники форума безоговорочно осудили любые проявления фашизма, неонацизма и шовинизма в современном мире. Конгресс предусматривается проводить ежегодно", - сообщил Шойгу.

Первый международный антифашистский конгресс был проведен 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в рамках международного военно-технического форума "Армия-2022". В работе конгресса участвовали депутаты Госдумы, духовные лидеры ведущих конфессий страны, политические и общественные деятелей Донбасса, участники Великой Отечественной войны.