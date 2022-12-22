Шойгу: частичная мобилизация вернула войскам возможность наступать

Шойгу: частичная мобилизация позволила армии продолжить наступление
МОСКВА, 21 декабря/ Радио Sputnik. Проведенная в России частичная мобилизация позволила стабилизировать обстановку в зоне спецоперации и восстановить наступательный потенциал. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны под руководством президента РФ Владимира Путина.
Мобилизационные мероприятия не проводились в стране со времен Великой Отечественной войны, напомнил министр. В связи с этим система оказалась не адаптированной к "новым экономическим отношениям", продолжил он.
На службу из запаса были призваны 300 тысяч граждан, а более 830 тысяч россиян, работающих на предприятиях ОПК и ряда социально значимых сфер, освобождены от призыва.
Ранее радио Sputnik сообщило, что Владимир Путин призвал продолжить совершенствовать российскую ядерную триаду.