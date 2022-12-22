Шойгу: частичная мобилизация вернула войскам возможность наступать

Шойгу: частичная мобилизация позволила армии продолжить наступление

МОСКВА, 21 декабря/ Радио Sputnik. Проведенная в России частичная мобилизация позволила стабилизировать обстановку в зоне спецоперации и восстановить наступательный потенциал. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны под руководством президента РФ Владимира Путина.

"Для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий потребовалось увеличение боевого и численного состава группировок наших войск. В этих целях проведена частичная мобилизация. Она стала критерием зрелости российского общества, серьезным испытанием для страны и Вооруженных сил", – цитирует его РИА Новости.

Мобилизационные мероприятия не проводились в стране со времен Великой Отечественной войны, напомнил министр. В связи с этим система оказалась не адаптированной к "новым экономическим отношениям", продолжил он.

"Поэтому с началом частичной мобилизации мы столкнулись с трудностями в оповещении и призыве граждан, пребывающих в запасе. Все недостатки пришлось исправлять на ходу. В кратчайшие сроки вносились изменения в организационно-штатные структуры органов военного управления, соединений и частей. Принимались срочные меры по совершенствованию всех видов обеспечения", – заключил Шойгу.

На службу из запаса были призваны 300 тысяч граждан, а более 830 тысяч россиян, работающих на предприятиях ОПК и ряда социально значимых сфер, освобождены от призыва.

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