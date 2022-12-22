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Интерфакс-АВН

Путин одобрил предложения по реформированию Вооруженных сил РФ

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Военнослужащие ВС РФ на учениях
Военнослужащие ВС РФ на учениях.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин поддержал высказанные министром обороны страны Сергеем Шойгу предложения по реформированию вооруженных сил и поручил доложить о результатах их обсуждения на коллегии ведомства.

В ходе коллегии в среду Шойгу, в частности, предложил повысить призывной возраст граждан с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва - до 30 лет. Кроме того, министр высказался в пользу создания новых и переформирования имеющихся военных соединений, в том числе, в Херсонской и Запорожской областях, в береговых войсках ВМФ. Также он предложил довести численность вооруженных сил до 1,5 млн человек, в том числе 695 тыс. контрактников.

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Россия
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Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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